रात में लड़कियों के बाहर जाने पर सवाल, गैंगरेप केस में अब ममता बनर्जी दे रही हैं सफाई

लड़कियों के रात में बाहर जाने पर सवाल उठाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सफाई देने लगी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में बयान दिया था। ममता ने इस मामले में मीडिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले मुझसे सवाल पूछो। मैं कुछ जवाब दूं तो उसे तोड़-मरोड़कर पेश कर दो। गौरतलब है कि ममता के बयान पर भाजपा उनकी जमकर आलोचना कर रही है।

दरअसल बनर्जी ने कहा था कि छात्राओं खासकर राज्य के बाहर की छात्राओं को, छात्रावास के नियमों का पालन करना चाहिए और देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की ओडिशा निवासी एक छात्रा के साथ शुक्रवार रात कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद की। छात्रा शुक्रवार रात अपने एक दोस्त के साथ रात का खाना खाने गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल में इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लेते। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच चल रही है।

ममता ने आगे अपने बयान में कहा था कि लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों को रात में इस तरह से कैंपस से बाहर नहीं निकलना नहीं चाहिए। प्राइवेट संस्थानों को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हर किसी को घूमने-फिरने का अधिकार है, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए कुछ नियम होने चाहिए। मैंने पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।