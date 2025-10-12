Hindustan Hindi News
Mamata Banerjee on Back Foot on girls night out statement Durgapur Gangrape case

रात में लड़कियों के बाहर जाने पर सवाल, गैंगरेप केस में अब ममता बनर्जी दे रही हैं सफाई

लड़कियों के रात में बाहर जाने पर सवाल उठाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सफाई देने लगी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में बयान दिया था।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताSun, 12 Oct 2025 10:07 PM
लड़कियों के रात में बाहर जाने पर सवाल उठाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सफाई देने लगी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में बयान दिया था। ममता ने इस मामले में मीडिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले मुझसे सवाल पूछो। मैं कुछ जवाब दूं तो उसे तोड़-मरोड़कर पेश कर दो। गौरतलब है कि ममता के बयान पर भाजपा उनकी जमकर आलोचना कर रही है।

दरअसल बनर्जी ने कहा था कि छात्राओं खासकर राज्य के बाहर की छात्राओं को, छात्रावास के नियमों का पालन करना चाहिए और देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की ओडिशा निवासी एक छात्रा के साथ शुक्रवार रात कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद की। छात्रा शुक्रवार रात अपने एक दोस्त के साथ रात का खाना खाने गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल में इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लेते। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच चल रही है।

ममता ने आगे अपने बयान में कहा था कि लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों को रात में इस तरह से कैंपस से बाहर नहीं निकलना नहीं चाहिए। प्राइवेट संस्थानों को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हर किसी को घूमने-फिरने का अधिकार है, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए कुछ नियम होने चाहिए। मैंने पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

वहीं, ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता के इस बयान का खंडन करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने ममता सरकार की तुलना तालिबान शासन से की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ‘एक्स’ पर लिखा कि बेशर्म ममता जी, नारीत्व पर एक कलंक, एक मुख्यमंत्री होने के नाते तो और भी ज्यादा। भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बनर्जी पर पीड़िता को शर्मिंदा करने और दोषारोपण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ खड़े होने के बजाय, वह बेटी को ही दोषी ठहराती हैं और बलात्कारी का बचाव करती हैं।