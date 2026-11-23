फर्जी दस्तावेजों के दम पर TMC पर दावा? ऋतब्रत बनर्जी के खिलाफ ममता गुट ने दर्ज करवा दी FIR
विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ही ऋतब्रत बनर्जी की अगुआई में बागी विधायकों ने विद्रोह कर दिया। पार्टी के नाम और निशान के दावे को लेकर दोनों चुनाव आयोग पहुंच गए। अब ममता गुट ने बागी खेमे पर एफआईआर दर्ज करवाई है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जंग एक नया मोड़ ले रही है। ममता गुट ने बागी विधायकों की अगुआई करने वाले ऋतब्रत बनर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी की नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। ममता बनर्जी गुट ने आरोप लगाया है कि 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' गुट ने पुलिसकर्मियों की मदद से फर्जी हलफनामे तैयार करवाए थे।
एफआईआर में कहा गया है कि दूसरे गुट ने पार्टी के नाम और निशान पर दावा मजबूत कनरे के लिए फर्जी हलफनामा तैयार करवाया था। इसमें पुलिसकर्मियों की भी मिलीभगत थी। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी समर्थक गुट के कोषाध्यक्ष सुभाशीष चक्रवर्ती ने 20 नवंबर को यहां कालीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराकर उसमें डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अरूप राय एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी को नामजद किया है।
कई पुलिसकर्मियों के भी नाम
इस शिकायत में बीरभूम जिले के नानूर थाने के कई कर्मियों के नाम भी हैं। यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब इस साल के आरंभ में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भाजपा से हार के बाद, पार्टी के विभाजन के चलते उसके नेतृत्व और पहचान को लेकर विवाद चल रहा है।
यह विवाद निर्वाचन आयोग के समक्ष लंबित है। दोनों गुटों ने अपने समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों के हलफनामे जमा किए हैं। अपनी शिकायत में, चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनके पास मौजूद सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पुलिस तंत्र की मदद से दूसरे गुट के लिए फर्जी हलफनामे तैयार करने की एक सुनियोजित कोशिश की गई है।
शिकायत के अनुसार, यह कथित गतिविधि 23 एवं 27 अक्टूबर के बीच हुई, जब नानूर थाने के कर्मियों और नागरिक स्वयंसेवकों ने आस-पास के गांवों की मतदाता सूचियों से लोगों का विवरण इकट्ठा किया और उसे पहले से तैयार शपथ-पत्र के प्रारूपों में भर दिया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें