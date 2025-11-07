स्कूलों में सुबह गाना होगा 'राज्य गीत', ममता सरकार ने दिया आदेश; राष्टगान पर क्या कहा

संक्षेप: ममता सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी और ऐडेड स्कूलों में सुबह राज्य गीत गाना अनिवार्य होगा। 2023 में ही इस गीत को राज्य गीत के रूप में स्वीकार किया गया था।

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सभी सरकारी और ऐ़डेड स्कूलों को आदेश दिया है कि सुबह की प्रार्थना सभा में राज्य गीत गाया जाए। स्टेट सेकंड्री एजुकेशन बोर्ड ने अपर प्राइमरी औऱ सेकंड्री स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि सुबह की सभा में 'बांग्लार माटी. बांग्लार जल' गीत गाना जरूरी होगी। बता दें कि इस गीत की भी रचना राष्ट्रगान के रचयिका रवींद्रनाथ टैगोर ने ही की थी।

साथ में गाया जाएगा राष्ट्रगान राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अब सभी सरकारी और ऐडेड स्कूलों में इसे प्रार्थना संगीत के रूप में गाया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य गीत के साथ राष्ट्रगान भी गाया जाएगा।

रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था गीत अंग्रेजी सरकार ने जब बंगाल के विभाजन का फैसला किया था तभी 1905 में इस फैसले का विरोध करने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा था। सितंबर 2023 में सीएम ममता बनर्जी ने नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया था और इसी में इस गीत को राज्य गीत घोषित किया गया था।

राजनीतिक दलों, नागरिकों और धार्मिक नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था। बाद में बंगाल विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया औऱ आदेश जारी किया गया था कि सरकार के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ ही राज्य गीत भी गाया जाएगा।