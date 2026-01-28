Hindustan Hindi News
देश की सुरक्षा से समझौता कर रही ममता सरकार, नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल में सेट किया BJP का प्लान

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार घुसपैठ को संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है और राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को डरा-धमका रही है।

Jan 28, 2026 11:45 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, दुर्गापुर
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार घुसपैठ को संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है और राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं को डरा-धमका रही है। नितिन नबीन भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद राज्य के अपने पहले दौरे पर दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल जानबूझकर राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे प्रयास देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करने का आग्रह किया।

इस दौरान भाजपा अध्यक्ष ने तृणमूल के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से आम नागरिकों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग नहीं, बल्कि राज्य प्रशासन के जिलाधिकारी, उप-मंडल अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी जैसे कुछ वर्ग कथित तौर पर राजनीतिक दबाव में लोगों को डरा रहे हैं।

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं और अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है, जबकि राज्य सरकार कथित तौर पर डर और गलत सूचना फैलाकर इस कवायद को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को 'अस्थायी सरकार' के इशारे पर काम करने के खिलाफ चेतावनी दी। नबीन ने इस मुद्दे का ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की वर्तमान पहचान मुखर्जी द्वारा इसके पूर्वी पाकिस्तान में विलय के विरोध के कारण सुरक्षित रही थी। उन्होंने दावा किया कि वैसी ही ताकतें आज भी राज्य में सक्रिय हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अलग बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पश्चिम बंगाल 'कभी बांग्लादेश न बने' और वे इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। नबीन ने तृणमूल पर घुसपैठियों का ढाल बनने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही एसआईआर प्रक्रिया के बारे में लोगों को गुमराह करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को असली नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है और तृणमूल शासन में महिलाएं असुरक्षित हैं। दुर्गापुर के औद्योगिक अतीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शहर ने अपनी प्रमुखता खो दी है, उद्योग बंद हो रहे हैं और युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। नबीन ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों के साथ तृणमूल सरकार की तुलना की और दावा किया कि अब बंगाल में बदलाव की बारी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
