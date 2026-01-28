देश की सुरक्षा से समझौता कर रही ममता सरकार, नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल में सेट किया BJP का प्लान

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार घुसपैठ को संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है और राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को डरा-धमका रही है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार घुसपैठ को संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है और राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं को डरा-धमका रही है। नितिन नबीन भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद राज्य के अपने पहले दौरे पर दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल जानबूझकर राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे प्रयास देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करने का आग्रह किया।

इस दौरान भाजपा अध्यक्ष ने तृणमूल के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से आम नागरिकों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग नहीं, बल्कि राज्य प्रशासन के जिलाधिकारी, उप-मंडल अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी जैसे कुछ वर्ग कथित तौर पर राजनीतिक दबाव में लोगों को डरा रहे हैं।

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं और अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है, जबकि राज्य सरकार कथित तौर पर डर और गलत सूचना फैलाकर इस कवायद को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को 'अस्थायी सरकार' के इशारे पर काम करने के खिलाफ चेतावनी दी। नबीन ने इस मुद्दे का ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की वर्तमान पहचान मुखर्जी द्वारा इसके पूर्वी पाकिस्तान में विलय के विरोध के कारण सुरक्षित रही थी। उन्होंने दावा किया कि वैसी ही ताकतें आज भी राज्य में सक्रिय हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अलग बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पश्चिम बंगाल 'कभी बांग्लादेश न बने' और वे इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। नबीन ने तृणमूल पर घुसपैठियों का ढाल बनने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही एसआईआर प्रक्रिया के बारे में लोगों को गुमराह करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को असली नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।