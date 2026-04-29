मैं और अभिषेक रात भर नहीं सोए, वे हमारे लड़कों को उठा रहे; ममता बनर्जी के सनसनीखेज आरोप
पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर BJP के इशारे पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। भवानीपुर के महामुकाबले और TMC के दावों की पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस बीच, राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया, केंद्रीय सुरक्षा बलों और चुनाव पर्यवेक्षकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रहे हैं और राज्य के कुछ हिस्सों में मतदान प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं।
ममता बनर्जी के प्रमुख आरोप
मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान हो रही गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कई दावे किए हैं। बनर्जी ने दावा किया कि बाहर से आए कई पर्यवेक्षक सीधे तौर पर भाजपा के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने मतदान के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा- लोगों को अपना वोट डालना है, क्या इस तरह से मतदान हो सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर तैनात सुरक्षाकर्मी 'आतंकवाद' जैसी गतिविधियां कर रहे हैं और पर्यवेक्षक मतदान के दौरान लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं।
ममता बनर्जी ने कहा कि मतदान शुरू होने से पहले ही उनकी पार्टी के झंडे और पोस्टर जानबूझकर हटा दिए गए। उन्होंने खास तौर पर चक्रबेरिया का जिक्र करते हुए कहा कि वहां से TMC के सभी पोस्टर हटा दिए गए हैं और 'बाहरी लोग' अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव ऐसे ही कराए जाते हैं? वोट पुलिस या सुरक्षा बलों को नहीं, बल्कि आम जनता को देना है।
पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वार्ड नंबर 70 के पार्षद को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और पुलिस उनके लड़कों को जबरन उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी स्थिति पर नजर रखने के लिए वह और अभिषेक बनर्जी पूरी रात जागते रहे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (EC) पर खुलेआम परेशान करने का आरोप लगाया और बताया कि उनकी पार्टी ने इस मामले में अदालत की अवमानना का नोटिस भेजा है।
भारी सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल
मुख्यमंत्री ने चुनाव के लिए 2.5 लाख से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती की भी आलोचना की। इसे अभूतपूर्व कदम बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बलों से 'कठपुतली' न बनने और मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की।
अभिषेक बनर्जी का बयान और जीत का दावा
TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी मतदान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। अपना वोट डालने के बाद उन्होंने कहा: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, पर्यवेक्षक चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों के बावजूद अपनी जीत के प्रति विश्वास जताते हुए कहा- इनमें से कोई भी चाल काम नहीं आएगी। TMC पहले से भी बेहतर और बड़े बहुमत के साथ वापस आएगी।
इस चरण का राजनीतिक महत्व
यह चरण राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। TMC का मजबूत गढ़: इस क्षेत्र में कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्व बर्धमान जैसे जिले शामिल हैं, जो ऐतिहासिक रूप से TMC का मुख्य जनाधार रहे हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा नजरें भवानीपुर सीट पर हैं, जहां ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से है। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम के हाई-प्रोफाइल मुकाबले के बाद इसे एक 'प्रतिष्ठा की लड़ाई' और दोनों नेताओं के बीच एक बड़े मनोवैज्ञानिक रीमैच के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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