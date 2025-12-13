Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Lionel Messi India Tour Messi in Kolkata
कुर्सी-बोतलें फेंकीं...फाड़े पोस्टर मेसी के फैन्स का तांडव तो देखिए!
संक्षेप:
लियोनेल मेसी के ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ का आगाज अच्छा नहीं रहा। वह कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मात्र 10 मिनट के लिए पहुंचे, जिससे फैंस काफी निराश हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यक्रम 45 मिनट का होना था। फैंस को अच्छे से अपने फेवरेट फुटबॉलर को देखने तक का मौका नहीं मिला
Dec 13, 2025 06:53 pm ISTPrashant Mahto लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Mahto
राजनीतिक, सामाजिक, अंतराराष्ट्रीय, खेल जैसे मुद्दों में रुचि है. पिछले 7 साल से डिजिटल मीडिया से जुड़े है. लाइव हिंदुस्तान में पिछले 4 साल से काम कर रहे है, इससे पहले वन इंडिया में 3 साल रहे. टीवी मीडिया में भी 1 साल की सेवा दी. और पढ़ें
