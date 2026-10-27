कोलकाता : बाप-बेटे को बिना कपड़ों के घुमाने वालों को अब पुलिस ने सीखाया सबक, ऐसे कराई परेड

पुलिस के मुताबिक, रविवार को एक नाबालिग लड़के, उसके पिता पर कथित तौर पर हमला किया गया और उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया गया। बताया जा रहा है कि किशोर को 13 साल की एक लड़की को किस करते हुए देखे जाने के बाद यह घटना हुई। इस दौरान लड़के की मां के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है।

कोलकाता में एक नाबालिग लड़के और उसके पिता को बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कोलकाता पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 13 साल की एक लड़की को किशोर द्वारा चूमे जाने के बाद लड़के और उसके पिता को बिना कपड़ों के घुमाया गया था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तीनों आरोपी बिना शर्ट के, नंगे पैर सड़क पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उनकी कमर में रस्सी बंधी हुई है और कोलकाता पुलिस के अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग

हालांकि, कोलकाता पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आरोपियों को इस तरह सड़क पर ले जाने के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था, ताकि अपराध की पूरी घटना को दोबारा समझा जा सके।

क्या है पूरा मामला पुलिस के मुताबिक, रविवार को एक नाबालिग लड़के, उसके पिता और उसके दोस्त पर कथित तौर पर हमला किया गया और उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया गया। बताया जा रहा है कि किशोर को 13 साल की एक लड़की को किस करते हुए देखे जाने के बाद यह घटना हुई। इस दौरान लड़के की मां के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को लड़का अपने एक दोस्त के साथ लड़की से मिलने गया था। इसी दौरान लड़की के चाचा ने कथित तौर पर लड़के को उसे चूमते हुए देख लिया। इसके बाद उन्होंने लड़की के पिता और लड़के के परिवार को इसकी जानकारी दी।

आरोप है कि जानकारी मिलने के बाद लड़की के पिता और चाचा मौके पर पहुंचे। वे लड़के और उसके दोस्तों को जबरन अपने घर ले गए। वहां उनके साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लड़के पर दबाव बनाया कि वह अपने माता-पिता को भी वहां बुलाए। इस घटना के बाद लड़के के माता-पिता भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई और लड़के तथा उसके पिता को बिना कपड़ों के घुमाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

राजनीति बयानबाजी भी हुई तेज कोलकाता की इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय ने घटना को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। वहीं, पश्चिम बंगाल के मंत्री और बीजेपी नेता डॉ. इंद्रनील खान ने आरोप लगाया कि इस घटना में शामिल लोग तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मई में सत्ता से बाहर होने के बाद भी पार्टी से जुड़े कुछ लोग इलाके में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।