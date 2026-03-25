पति ने छोड़ा, फिर आया 'वो' और कर दी हत्या; फेसबुक 'फ्रेंड' ने खुद को भी दी खौफनाक मौत
कोलकाता के गरिया (महामायाताला) में ब्यूटी पार्लर मालकिन रूपबानी दास की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या। फेसबुक फ्रेंड ने कत्ल के बाद खुद भी की आत्महत्या। जानिए इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री और डबल डेथ केस का पूरा सच।
मंगलवार को गरिया (कोलकाता) के महामायाताला इलाके में एक 50 वर्षीय महिला की उसके ही ब्यूटी पार्लर के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं 44 वर्षीय हमलावर का शव भी पार्लर के बाहर बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या करने के बाद हमलावर ने अपना भी गला रेत कर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रिश्ते बिगड़ने (प्रेम प्रसंग) का लग रहा है।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता रूपबानी दास दोपहर 12.05 बजे तेंतुलतला स्थित अपने पार्लर पहुंची थीं। उनके पति अनूप ने उन्हें वहां छोड़ा था। इसके कुछ ही देर बाद, पंकज नाम का एक व्यक्ति पार्लर में घुसा। अंदर जाते ही पंकज और रूपबानी के बीच तीखी बहस होने लगी।
चश्मदीद कर्मचारी का बयान
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्लर की एक कर्मचारी ने बताया कि उसने उस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि जब वह व्यक्ति अंदर आया, तो रूपबानी ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। कर्मचारी के अनुसार, 'मैडम गुस्से में थीं और उन्होंने उसे जाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जल्द ही दोनों के बीच जोर-जोर से बहस होने लगी। मैंने स्थिति को देखते हुए तुरंत उनके परिवार को फोन करके सतर्क किया।'
खौफनाक मंजर
कुछ ही देर बाद, अंदर से महिला की चीखें सुनकर स्थानीय लोग भी अलर्ट हो गए। किसी ने रूपबानी के घर पर सूचना दी। जब उनके रिश्तेदार वहां पहुंचे, तो उन्होंने रूपबानी को खून से लथपथ पाया। उनकी गर्दन पर गहरा घाव था। पूरे पार्लर में खून फैला हुआ था, जो इस बात का साफ संकेत था कि हत्या से पहले वहां काफी हिंसक संघर्ष और हाथापाई हुई थी।
पुलिस की जांच
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार हमलावर संभवतः हरियाणा या कश्मीर का रहने वाला था। जांचकर्ताओं ने बताया कि पीड़िता और हमलावर एक-दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात कुछ साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी और कथित तौर पर दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। हालांकि, बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई थी, जो इस खौफनाक वारदात की वजह बनी।
परिवार का बयान
रूपबानी के चाचा अमरेंद्र दास ने बताया कि परिवार को इस बात की जानकारी थी कि वह व्यक्ति रूपबानी का दोस्त था। उन्होंने यह भी बताया कि करीब दो महीने पहले, रूपबानी अपने ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय को बढ़ाने की योजना के तहत उस व्यक्ति के साथ उत्तर भारत (दिल्ली या हरियाणा) गई थीं। चाचा ने कहा कि वह कुछ दिन पहले ही लौटी थी। हमने उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। यह हत्या बेहद चौंकाने वाली है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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