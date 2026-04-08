Kharagpur Sadar : खड़गपुर सदर में दो दलों के दो कद्दावरों में मुकाबला रोमांचक, दोनों को खोई जमीन वापस पाने का इंतजार
Kharagpur Sadar Assembly Seat: खड़गपुर दो वजहों से देश में चर्चा में रहा है। पहली वजह IIT खड़गपुर है, जो इंजीनियरिंग और साइंस की पढ़ाई के लिए एक उन्नत संस्थान के रूप में ख्याति प्राप्त है और दूसरी वजह खड़गपुर रेल जंक्शन हैं, जहां दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है।
Kharagpur Sadar Assembly Seat: पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए इसी महीने दो चरणों में चुनाव होने हैं। मेदिनीपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली खड़गपुर सदर सीट पर पहले चरण में यानी 23 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, जबकि 4 मई को वोटों की गिनती होगी। यह सीट अनारक्षित यानी जनरल कैटगरी की सीट है। राज्य के लिए यह एक हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं।
घोष का मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रदीप सरकार से है। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में घोष ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। बाद में वह 2019 के लोकसभा चुनावों में मेदिनीपुर संसदीय सीट से लोकसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें बर्धवान-दुर्गापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। इसलिए पार्टी ने उन्हें फिर से खड़गपुर सदर सीट से उम्मीदवार बनाया है। यह निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के तहत आता है।
अब तक कुल 17 बार हुए चुनाव
1957 से लेकर 2021 तक कुल 17 बार हुए चुनावों (2019 के उप चुनाव समेत) में भाजपा सिर्फ दो बार, जबकि राज्य की सत्ताधारी TMC सिर्फ एक बार ही यहां से जीत सकी है। 2019 में सांसद बनने पर दिलीप घोष के इस्तीफे के बाद हुए उप चुनाव में ही सिर्फ TMC की जीत हुई है। उस साल उप चुनाव में प्रदीप सरकार की जीत हुई थी, जिन्हें तृणमूल ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि 2021 में इस सीट से जीतने वाले और निवर्तमान भाजपा विधायक हीरेन चटर्जी का पत्ता कट गया है।
बसे ज्यादा 10 बार ‘ज्ञान’ की जीत
विगत 17 चुनावों में सबसे ज्यादा 10 बार (1969, 1971, 1972, 1982, 1987, 1991, 1996, 2001, 2006 और 2011 में) कांग्रेस की जीत इस सीट से हुई है और हर बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में ज्ञान सिंह सोहनपाल ही जीतते रहे हैं। भले ही राज्य में लंबे समय तक वाम दलों की सरकार रही हो लेकिन ज्ञान की इस नगरी पर ज्ञान सिंह सोहनपाल का ही जादू चलता रहा है, जिसे 2011 के चुनावों में दिलीप घोष ने अपने कब्जे में कर लिया। 1957 से 1967 तक इस सीट पर सीपीआई के नारायण चौबे जीतते रहे, जबकि बीच में सिर्फ 1977 में जनता पार्टी के सुधीर दास शर्मा की जीत हुई।
खड़गपुर दो वजहों से देश में चर्चित
बता दें कि खड़गपुर दो वजहों से देश में चर्चा में रहा है। पहली वजह IIT खड़गपुर है, जो इंजीनियरिंग और साइंस की पढ़ाई के लिए एक उन्नत संस्थान के रूप में ख्याति प्राप्त है और दूसरी वजह खड़गपुर रेल जंक्शन हैं, जहां दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इस विधानसभा सीट का नाम भी इतिहास में समय के अनुसार बदलता रहा है। 1951 में गठित इस सीट का नाम खड़गपुर था, बाद में 1957 में इसे खड़गपुर लोकल कर दिया गया। 2006 में परिसीमन के बाद 2011 में इसे खड़गपुर सदर सीट बना दिया गया और एक खड़गपुर सीट अलग बनाई गई।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।