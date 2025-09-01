धर्मतला में सेना ने टीएमसी का 'भाषा आंदोलन' मंच तोड़ा, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना

सोमवार को सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने गांधी प्रतिमा के पास टीएमसी के मंच से बांस और तिरपाल हटाकर बैरिकेड्स हटा दिए। सेना ने बताया कि दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए मंच को एक सप्ताह तक बनाए नहीं रखा जा सकता।

पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मंच को तोड़ने के लिए सेना तैनात की गई। टीएमसी ने धर्मतला में गांधी प्रतिमा के पास 'भाषा आंदोलन' के लिए मंच बनाया था। कार्यक्रम का समय समाप्त होने के बाद सेना ने टीएमसी के मंच को ध्वस्त कर दिया। टीएमसी ने सेना के इस कदम को शर्मनाक बताया। दरअसल, टीएमसी ने धर्मतला में गांधी प्रतिमा के पास 'भाषा आंदोलन' के लिए मंच तैयार किया था। कोर्ट ने सत्तारूढ़ टीएमसी को 31 अगस्त तक शनिवार और रविवार को धर्मतला में 'भाषा आंदोलन' आयोजित करने की अनुमति दी थी।

सोमवार को सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने गांधी प्रतिमा के पास टीएमसी के मंच से बांस और तिरपाल हटाकर बैरिकेड्स हटा दिए। सेना ने बताया कि दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए मंच को एक सप्ताह तक बनाए नहीं रखा जा सकता। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन की अनुमति केवल दो दिनों के लिए दी गई थी, जो अदालत के निर्देशों के अनुरूप है। उनके अनुसार, स्थानीय सैन्य प्राधिकरण मैदान क्षेत्र में दो दिनों तक के आयोजनों को अनुमति दे सकता है। तीन दिनों से अधिक समय तक चलने वाले आयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है। बार-बार याद दिलाने के बावजूद, आयोजकों ने कथित तौर पर मंच को लगभग एक महीने तक बनाए रखा, जिसके कारण सेना को कोलकाता पुलिस को सूचित करके इसे हटाना पड़ा।

जब मंच खाली कराने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल पहुंचा, तो बंगाल पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। अब इस घटना ने जबरदस्त राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। टीएमसी नेता बैशनवर चट्टोपाध्याय ने कहा कि बांग्ला विरोधी बीजेपी ने टीएमसी का मंच हटाने के लिए सेना को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे 35 साल के अनुभव में मैंने कभी टीएमसी के किसी मंच को तोड़ने के लिए सेना को तैनात होते नहीं देखा। यह अभूतपूर्व और अनुचित है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप सभी बंगाली भाषा पर हो रहे हमले को देख सकते हैं। मुझे सेना से कोई शिकायत नहीं है, हमें उन पर गर्व है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल के मंच, सजावट और माइक्रोफोन को हटाने के लिए सेना का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह अस्वीकार्य है। उन्हें पहले पुलिस से सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि कानून-व्यवस्था पुलिस आयुक्त के अधीन है। बीजेपी हमारे मंच को जबरन हटाने के लिए सरकारी बलों का दुरुपयोग कर रही है। यह सेना नहीं, बल्कि बीजेपी का 'छुपा रुस्तम' है। बीजेपी कोलकाता पुलिस का अपमान नहीं कर सकती।