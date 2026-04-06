TMC को वोट नहीं दिया तो पीठ फूलकर तकिया हो जाएगा, यहां रहने नहीं देंगे: तृणमूल नेता का बयान
टीएमसी नेता इमरान हसन मोल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा, 'तृणमूल को वोट न देने पर पीठ फूलकर तकिया हो जाएगा।' उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल के अलावा किसी अन्य पार्टी को वोट पड़ने पर इलाके में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक युवा नेता ने विवादास्पद बयान दिया। दक्षिण 24 परगना जिले के मोगराहाट में इमरान हसन मोल्ला ने चुनावी सभा में लोगों को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया गया तो इलाके में रहने नहीं दिया जाएगा। यह घटना सोमवार को हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी बहरामपुर क्षेत्र में टीएमसी नेताओं के इसी तरह के बयान सामने आए थे, जिससे चुनावी माहौल में तनाव बढ़ गया है।
इमरान हसन मोल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा, 'तृणमूल को वोट न देने पर पीठ फूलकर तकिया हो जाएगा।' उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल के अलावा किसी अन्य पार्टी को वोट पड़ने पर इलाके में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी भंडार जैसी सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए धमकी दी कि अगर TMC को वोट नहीं मिला तो इन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, यह देख लिया जाएगा।
TMC नेता के बयान पर भारी हंगामा
तृणमूल नेता ने 2021 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय बेईमानी करने वालों को माफ कर दिया गया था, लेकिन 2026 में कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर तृणमूल के साथ रहना है तो इलाके में रहो, वरना परिवार सहित इलाका छोड़कर चले जाओ। यह बयान पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और स्वतंत्र मतदान की भावना पर गंभीर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन शासक दल के नेताओं के ऐसे बयानों से आम लोगों में भय का माहौल बन रहा है।
विपक्षी दलों ने इसकी तीखी निंदा की है। भाजपा नेता सजल घोष ने कहा कि ऐसे नेता टीएमसी की संपत्ति हैं और चुनाव के बाद इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वे सीधे खड़े भी न हो सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव के बाद ये नेता खुद इलाका छोड़कर भागेंगे। इससे पहले बहरामपुर में टीएमसी के अन्य नेताओं ने भी मतदाताओं की निगरानी और वोट ट्रैकिंग की बात कही थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जितना नजदीक आ रहा है, राजनीतिक हिंसा और धमकियों के आरोप उतने ही बढ़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।