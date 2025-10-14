चिल्लाई तो और लोगों को बुलाएंगे...बंगाल रेप पीड़िता ने उस काली रात को किया याद, बताया क्या-क्या हुआ था

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप की शिकार युवती ने उस दिन की घटना को याद किया है। उसने इलाज कर रहे डॉक्टरों से बताया कि उस रात डिनर से वापस लौटते हुए किस तरह उसे कुछ लोग खींचकर जंगल में ले गए।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप की शिकार युवती ने उस दिन की घटना को याद किया है। उसने इलाज कर रहे डॉक्टरों से बताया कि उस रात डिनर से वापस लौटते हुए किस तरह उसे कुछ लोग खींचकर जंगल में ले गए। ओडिशा के जालेश्वर की रहने वाली यह युवती दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती है। युवती अपने दोस्त के साथ रात का खाना खाने बाहर गई थी। इसी दौरान उसके साथ यह घटना हुई। इस मामले को लेकर बंगाल में खास बवाल मचा हुआ है।

खाना खाकर लौट रहे थे

23 वर्षीय मेडिकल छात्रा ने बताया कि हम लोग वापस लौट रहे थे। तभी हमने देखा कि कुछ लोग अपना वाहन छोड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक छात्रा ने बताया कि जैसे ही हमने यह बात नोटिस की, हम जंगल की तरफ भागने लगे। इसके बाद वह तीनों भी दौड़ते हुए हमारी तरफ आए। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए।

दोस्त को लगवाया फोन

छात्रा के मुताबिक इसके बाद आरोपियों ने उसका मोबाइल छीनकर दोस्त को कॉल करने के लिए कहा। जब वह नहीं आया तो मुझे लेटने पर मजबूर किया। उसने डॉक्टर को बताया कि जब वह चिल्लाने लगी तो उन लोगों ने धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि अगर वह शोर मचाएगी तो हम और लोगों को बुलाएंगे। फिर वह लोग भी तुम्हारे साथ यही करेंगे।

पांच लोग गिरफ्तार

बंगाल पुलिस के मुताबिक इस रेप केस में फिलहाल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में मेडिकल कॉलेज का एक पूवर्च सुरक्षा गार्ड भी है। इसके अलावा एक अस्पताल कर्मचारी, एक नगर निकाय कर्मचारी और एक बेरोजगार युवक है। जांचकर्ताओं का कहना है कि सभी संदिग्धों को घटनास्थल पर ले जाया जाएगा। यह परानागंज काली बाड़ी श्मशान मैदान के पास स्थित एक जंगल है, जो मेडिकल कॉलेज के करीब है। इस दौरान घटनाओं का सीन रिक्रिएट करके पीड़िता के बयान की पुष्टि की जाएगी।