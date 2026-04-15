अगर हिम्मत है तो... चुनाव आयोग पर अब क्यों आगबबूला हुईं ममता बनर्जी, PM मोदी को भी घसीटा

ममता बनर्जी ने कहा कि अगर TMC के सभी नेताओं के वाहनों की तलाशी ली जा रही है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य BJP नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की तलाशी क्यों नहीं?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज (बुधवार, 15 अप्रैल) को दावा किया और आरोप लगाया कि जब वह दिन में कोलकाता हवाई अड्डा जा रही थीं, तभी केंद्रीय बलों ने उनकी कार की तलाशी लेने की कोशिश की। मुख्यमंत्री से पहले, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने उसके नेताओं के वाहनों की 'गहन तलाशी' लेने का आदेश दिया है। बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्रियों पर चुनाव वाले राज्य में 'पैसा लाने' और 'अपने पदों का दुरुपयोग करने' का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ''जब मैं आज कोलकाता हवाई अड्डा जा रही थी तो केंद्रीय बलों ने मेरी कार की तलाशी लेने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि वे जल्दी से तलाशी ले लें। अगर TMC के सभी नेताओं के वाहनों की तलाशी ली जा रही है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य BJP नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की क्यों नहीं? बनर्जी ने यह भी कहा, "अगर आपमें हिम्मत है, तो आप हर दिन मेरे वाहन की तलाशी लें। मैंने आज उन्हें अपनी कार की तलाशी लेने की इजाज़त दी, लेकिन वे भाग गए।"

अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा TMC ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उसके नेताओं, विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी को चुनाव आयोग के "लक्षित निर्देशों" के आधार पर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके वाहनों की "सख्ती से तलाशी" के लिए "विशेष रूप से निशाना बनाया गया है।" TMC के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

वे 'बेनामी' कार्ड बांट रहे बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्रियों सहित BJP नेता, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। TMC सुप्रीमो ने आरोप लगाया, "BJP अब चुनाव वाले बंगाल के लोगों को पैसे की पेशकश कर रही है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। वे 'बेनामी' कार्ड बांट रहे हैं। वित्त मंत्री यहाँ आई हैं और कार्ड बांट रही हैं। वे अब लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर रही हैं और बाद में इस पैसे को वापस ले लेंगी।" बनर्जी ने BJP पर चुनावों को "प्रभावित" करने के लिए पूरी केंद्रीय मशीनरी को तैनात करने का भी आरोप लगाया।

BJP पूरी केंद्रीय मशीनरी के साथ यहाँ आई है ममता ने कहा, "इस बार, BJP पूरी केंद्रीय मशीनरी के साथ यहाँ आई है। मतदान से पहले, वे एजेंसियों को TMC नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दे रहे हैं। अगर हमारे किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है, तो आपकी पार्टी के हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।" TMC प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया, "केंद्रीय मंत्री अपने साथ पैसे ला रहे हैं। मेरे पास जानकारी है कि केंद्रीय बल अपने वाहनों में छिपाकर सामान ले जा रहे हैं।"

आप देश को बांटना चाहते हैं कानूनी मुद्दों पर BJP को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, "आप महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देश को बांटना चाहते हैं।" उन्होंने कहा, संसद का बजट सत्र बढ़ा दिया गया है, और सदन की तीन दिन की विशेष बैठक 16 से 18 अप्रैल तक बुलाई गई है, जिसके दौरान 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है) में संशोधन लाए जाएंगे, ताकि इसे 2029 में लागू किया जा सके।