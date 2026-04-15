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अगर हिम्मत है तो... चुनाव आयोग पर अब क्यों आगबबूला हुईं ममता बनर्जी, PM मोदी को भी घसीटा

Apr 15, 2026 09:36 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, कोलकाता
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ममता बनर्जी ने कहा कि अगर TMC के सभी नेताओं के वाहनों की तलाशी ली जा रही है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य BJP नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की तलाशी क्यों नहीं?

अगर हिम्मत है तो... चुनाव आयोग पर अब क्यों आगबबूला हुईं ममता बनर्जी, PM मोदी को भी घसीटा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज (बुधवार, 15 अप्रैल) को दावा किया और आरोप लगाया कि जब वह दिन में कोलकाता हवाई अड्डा जा रही थीं, तभी केंद्रीय बलों ने उनकी कार की तलाशी लेने की कोशिश की। मुख्यमंत्री से पहले, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने उसके नेताओं के वाहनों की 'गहन तलाशी' लेने का आदेश दिया है। बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्रियों पर चुनाव वाले राज्य में 'पैसा लाने' और 'अपने पदों का दुरुपयोग करने' का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ''जब मैं आज कोलकाता हवाई अड्डा जा रही थी तो केंद्रीय बलों ने मेरी कार की तलाशी लेने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि वे जल्दी से तलाशी ले लें। अगर TMC के सभी नेताओं के वाहनों की तलाशी ली जा रही है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य BJP नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की क्यों नहीं? बनर्जी ने यह भी कहा, "अगर आपमें हिम्मत है, तो आप हर दिन मेरे वाहन की तलाशी लें। मैंने आज उन्हें अपनी कार की तलाशी लेने की इजाज़त दी, लेकिन वे भाग गए।"

अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा

TMC ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उसके नेताओं, विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी को चुनाव आयोग के "लक्षित निर्देशों" के आधार पर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके वाहनों की "सख्ती से तलाशी" के लिए "विशेष रूप से निशाना बनाया गया है।" TMC के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

वे 'बेनामी' कार्ड बांट रहे

बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्रियों सहित BJP नेता, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। TMC सुप्रीमो ने आरोप लगाया, "BJP अब चुनाव वाले बंगाल के लोगों को पैसे की पेशकश कर रही है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। वे 'बेनामी' कार्ड बांट रहे हैं। वित्त मंत्री यहाँ आई हैं और कार्ड बांट रही हैं। वे अब लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर रही हैं और बाद में इस पैसे को वापस ले लेंगी।" बनर्जी ने BJP पर चुनावों को "प्रभावित" करने के लिए पूरी केंद्रीय मशीनरी को तैनात करने का भी आरोप लगाया।

BJP पूरी केंद्रीय मशीनरी के साथ यहाँ आई है

ममता ने कहा, "इस बार, BJP पूरी केंद्रीय मशीनरी के साथ यहाँ आई है। मतदान से पहले, वे एजेंसियों को TMC नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दे रहे हैं। अगर हमारे किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है, तो आपकी पार्टी के हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।" TMC प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया, "केंद्रीय मंत्री अपने साथ पैसे ला रहे हैं। मेरे पास जानकारी है कि केंद्रीय बल अपने वाहनों में छिपाकर सामान ले जा रहे हैं।"

आप देश को बांटना चाहते हैं

कानूनी मुद्दों पर BJP को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, "आप महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देश को बांटना चाहते हैं।" उन्होंने कहा, संसद का बजट सत्र बढ़ा दिया गया है, और सदन की तीन दिन की विशेष बैठक 16 से 18 अप्रैल तक बुलाई गई है, जिसके दौरान 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है) में संशोधन लाए जाएंगे, ताकि इसे 2029 में लागू किया जा सके।

23 और 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग

चाय बागान के मज़दूरों से जुड़ते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार उनके कल्याण के लिए काम करती रहेगी। CM ने कहा, "हम चाय मज़दूरों का ख्याल रखते हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि सभी चाय बागान मज़दूरों को पट्टे दिए जाएं, साथ ही उनकी मज़दूरी भी बढ़ाई जाए, और जिन मामलों में प्रॉविडेंट फंड नहीं दिया जा रहा है, उनमें मैं कानूनी राय लूंगी।" उन्होंने मतदाताओं से यह भी आग्रह किया कि वे मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की अड़चन की रिपोर्ट करें। बनर्जी ने आगे कहा, "अगर केंद्रीय बल आपको वोट डालने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो शिकायत दर्ज कराएं।" जनसभा को संबोधित करने के बाद, TMC प्रमुख ने सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में दो रोड शो का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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