Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ममता ने अगर साफ-सुथरी सरकार चलाई होती तो... राहुल ने कर दी भाजपा की जीत की भविष्यवाणी?

Apr 23, 2026 12:48 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर ममता बनर्जी बंगाल में साफ-सुथरी सरकार चलाई होती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो आज बंगाल में भाजपा का रास्ता नहीं खुलता। उनके इस बयान को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के तौर पर देखा है।

ममता ने अगर साफ-सुथरी सरकार चलाई होती तो... राहुल ने कर दी भाजपा की जीत की भविष्यवाणी?

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने लोगों से भारी से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यही अपील बंगाल की जनता से की है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में साफ-सुथरी सरकार चलाई होती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो आज बंगाल में भाजपा का रास्ता नहीं खुलता। उनके इस बयान को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के तौर पर देखा है।

राहुल गांधी कहते हैं, ''पश्चिम बंगाल के भाइयों-बहनों, विचारधारा की इस लड़ाई में BJP को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं। वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं। वो भारत की विविधता मिटाना चाहते हैं, हम बंगाल के साथ हर संस्कृति, हर भाषा का सम्मान करते हैं। आइए, कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाकर बंगाल में न्याय, सम्मान और प्रगति की सरकार बनाएं।''

एक मिनट 47 सेकेंड के इस वीडियो में राहुल गांधी करीब एक मिनट 15 सेकेंड के बाद बोलते हैं, 'अगर ममता जी ने साफ-सुथरी सरकार चलाई होती, अगर उन्होंने बंगाल में ध्रुवीकरण नहीं किया होता तो भाजपा के लिए रास्ता नहीं खुलता। कांग्रेस भाजपा से लड़ती है। भाजपा भी यह जानती है कि सिर्फ कांग्रेस ही उसे रोक सकती है।'

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Rahul Gandhi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।