ममता ने अगर साफ-सुथरी सरकार चलाई होती तो... राहुल ने कर दी भाजपा की जीत की भविष्यवाणी?
अगर ममता बनर्जी बंगाल में साफ-सुथरी सरकार चलाई होती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो आज बंगाल में भाजपा का रास्ता नहीं खुलता। उनके इस बयान को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के तौर पर देखा है।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने लोगों से भारी से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यही अपील बंगाल की जनता से की है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में साफ-सुथरी सरकार चलाई होती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो आज बंगाल में भाजपा का रास्ता नहीं खुलता। उनके इस बयान को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के तौर पर देखा है।
राहुल गांधी कहते हैं, ''पश्चिम बंगाल के भाइयों-बहनों, विचारधारा की इस लड़ाई में BJP को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं। वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं। वो भारत की विविधता मिटाना चाहते हैं, हम बंगाल के साथ हर संस्कृति, हर भाषा का सम्मान करते हैं। आइए, कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाकर बंगाल में न्याय, सम्मान और प्रगति की सरकार बनाएं।''
एक मिनट 47 सेकेंड के इस वीडियो में राहुल गांधी करीब एक मिनट 15 सेकेंड के बाद बोलते हैं, 'अगर ममता जी ने साफ-सुथरी सरकार चलाई होती, अगर उन्होंने बंगाल में ध्रुवीकरण नहीं किया होता तो भाजपा के लिए रास्ता नहीं खुलता। कांग्रेस भाजपा से लड़ती है। भाजपा भी यह जानती है कि सिर्फ कांग्रेस ही उसे रोक सकती है।'
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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