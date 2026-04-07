अगर घुसपैठिए हटाए जा रहे तो दीदी को दर्द क्यों हो रहा? कंगना रनौत का CM ममता पर निशाना
West Bengal Election: निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मूल 7.66 करोड़ मतदाताओं में से कुल हटाए गए नामों की संख्या 90.83 लाख से अधिक है, जिससे पहले से ही ध्रुवीकृत चुनाव प्रचार अभियान में एक नया मोड़ आ गया है।
West Bengal Election: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि अगर SIR प्रक्रिया के जरिए पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से अवैध घुसपैठिए हटाए जा रहे हैं तो राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को क्यों दर्द हो रहा है? लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, "...लाखों नाम हटा दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पहले सरकारें कैसे बनती थीं। यह एक पारदर्शी और खुली प्रक्रिया है। SIR पहले भी हो चुका है, पिछली सरकार के कार्यकाल में भी। इसमें कुछ भी नया नहीं है... अगर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? बंगाल की जनता यह साफ़-साफ़ देख रही है, इसीलिए उन्होंने इस बार BJP की सरकार लाने का फ़ैसला किया है।"
बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह खुलासा किया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इसके बाद से ही चुनावी राज्य में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर मतुआ समुदाय और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस कवायद से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा संरक्षित 'मुस्लिम घुसपैठियों' का पर्दाफाश हुआ है।
कुल हटाए गए नामों की संख्या 90.83 लाख
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मूल 7.66 करोड़ मतदाताओं में से कुल हटाए गए नामों की संख्या 90.83 लाख से अधिक है, जिससे पहले से ही ध्रुवीकृत चुनाव प्रचार अभियान में एक नया मोड़ आ गया है। एसआईआर नौकरशाही की प्रक्रिया से 2026 के विधानसभा चुनावों की निर्णायक राजनीतिक विभाजन रेखा बन गई है। नदिया जिले के चकदाहा में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि नाम हटाना प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक माने जाने वाले सामाजिक समूहों को निशाना बनाने का जानबूझकर किया गया एक प्रयास था।
ममता का केंद्र पर आरोप
चकदाहा में मतुआ समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है और वहां एसआईआर की प्रक्रिया से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह भेदभाव क्यों? आप मतुआ, राजबंशी और अल्पसंख्यकों को बाहर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोग यह नहीं समझते?'' बनर्जी ने केंद्र पर, राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बंगाल का राजनीतिक मानचित्र नये सिरे से तैयार करने के लिए एसआईआर का उपयोग करने का आरोप लगाया। चकदाहा में भीड़ के समक्ष खड़ी मुख्यमंत्री ने चिंता को प्रतिरोध में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ''यह चुनाव आपके लोकतंत्र, भाषा और सम्मान को बचाने की लड़ाई है ताकि कोई आपको कभी विदेशी न कह सके।''
मुस्लिम बहुल जिलों में चुन-चुनकर बाहर निकाला
बनर्जी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं के नामों को ''जूं की तरह चुन-चुनकर बाहर निकाला गया है।'' साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता की भवानीपुर सीट पर, जहां से वह चुनाव लड़ रही हैं, बड़ी संख्या में नाम हटाये गए हैं। उन्होंने दावा किया, ''अकेले भवानीपुर में ही 40,000 नाम सूची से हटा दिए गए हैं।'' बनर्जी ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय में उनके दखल के बाद, निर्णय के लिए विचाराधीन लगभग 60 लाख मामलों में से लगभग 32 लाख नाम सूचियों में बहाल कर दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' के 300 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं तथा रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के संतों के नाम भी हटा दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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