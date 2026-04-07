अगर घुसपैठिए हटाए जा रहे तो दीदी को दर्द क्यों हो रहा? कंगना रनौत का CM ममता पर निशाना

West Bengal Election: निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मूल 7.66 करोड़ मतदाताओं में से कुल हटाए गए नामों की संख्या 90.83 लाख से अधिक है, जिससे पहले से ही ध्रुवीकृत चुनाव प्रचार अभियान में एक नया मोड़ आ गया है।

West Bengal Election: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि अगर SIR प्रक्रिया के जरिए पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से अवैध घुसपैठिए हटाए जा रहे हैं तो राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को क्यों दर्द हो रहा है? लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, "...लाखों नाम हटा दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पहले सरकारें कैसे बनती थीं। यह एक पारदर्शी और खुली प्रक्रिया है। SIR पहले भी हो चुका है, पिछली सरकार के कार्यकाल में भी। इसमें कुछ भी नया नहीं है... अगर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? बंगाल की जनता यह साफ़-साफ़ देख रही है, इसीलिए उन्होंने इस बार BJP की सरकार लाने का फ़ैसला किया है।"

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह खुलासा किया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इसके बाद से ही चुनावी राज्य में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर मतुआ समुदाय और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस कवायद से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा संरक्षित 'मुस्लिम घुसपैठियों' का पर्दाफाश हुआ है।

कुल हटाए गए नामों की संख्या 90.83 लाख निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मूल 7.66 करोड़ मतदाताओं में से कुल हटाए गए नामों की संख्या 90.83 लाख से अधिक है, जिससे पहले से ही ध्रुवीकृत चुनाव प्रचार अभियान में एक नया मोड़ आ गया है। एसआईआर नौकरशाही की प्रक्रिया से 2026 के विधानसभा चुनावों की निर्णायक राजनीतिक विभाजन रेखा बन गई है। नदिया जिले के चकदाहा में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि नाम हटाना प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक माने जाने वाले सामाजिक समूहों को निशाना बनाने का जानबूझकर किया गया एक प्रयास था।

ममता का केंद्र पर आरोप चकदाहा में मतुआ समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है और वहां एसआईआर की प्रक्रिया से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह भेदभाव क्यों? आप मतुआ, राजबंशी और अल्पसंख्यकों को बाहर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोग यह नहीं समझते?'' बनर्जी ने केंद्र पर, राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बंगाल का राजनीतिक मानचित्र नये सिरे से तैयार करने के लिए एसआईआर का उपयोग करने का आरोप लगाया। चकदाहा में भीड़ के समक्ष खड़ी मुख्यमंत्री ने चिंता को प्रतिरोध में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ''यह चुनाव आपके लोकतंत्र, भाषा और सम्मान को बचाने की लड़ाई है ताकि कोई आपको कभी विदेशी न कह सके।''