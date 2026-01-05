मैं खुद वकील हूं, SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार ममता बनर्जी; चुनाव आयोग पर बरसीं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर की अमानवीय प्रक्रिया बंद नहीं करता तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह खुद भी एक प्रशिक्षित वकील हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने का आग्रह किया था और इसे मनमाना बताया था। अब उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अमानवीय बताते हुए कोर्ट जाने की धमकी दी है। दक्षिण 24 परगना के सागर में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि बिना तैयारी के अमानवीय तरीके से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से लोगों की मौत हो रही है और बहुतों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।
ममता बनर्जी ने कहा, 'एसआईआर की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत और इस अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ मैं कल ही कोर्ट का रुख करूंगी।' उन्होंने कहा, अगर अनुमति मिली तो मैं एक आम इंसान की तरह सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी और इस अमानवीय प्रक्रिया को रोकने की मांग करूंगी। मैं भी एक वकील हूं। ममता बनर्जी ने यह नहीं बताया याचिका उनकी तरफ से फाइल की जाएगी या फिर राज्य सरकार की तरफ से।
बीजेपी के नेताओं के मां-बाप लाइन में लगें, कैसा लगेगा?
ममता बनर्जी ने कहा कि बीमार और बुजुर्ग लोगों को भी लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने को मजबूर किया जा रहा है। उन्हें खुद को वैध वोटर साबित करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी के नेताओं के बुजुर्ग मां-बाप को इसी तरह लंबी लाइनो में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा?
मार दो पर बंगाली नहीं छोड़ूंगी- ममता बनर्जी
बनर्जी ने कहा, एसआईआर शुरू होने के बाद बहुत सारे लोगों की डर के मारे मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने कहा कि बंगाली बोलने वाले लोग जब दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। मैं कहना चाहती हूं कि चाहो तो मुझे मार डालो लेकिन मैं अपनी मातृ भाषा नहीं छोड़ने वाली हूं। क्या इस देश में बंगाली बोलना अपराध हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का चुनाव जीतने का हथकंडा उन्हें पता चल गया है। चुनाव से पहले वे लोगों के खाते में 10 हजार रुपये भेज देंगे और चुनाव के बाद बुलडोजर चलवा देंगे।
तीन जनवरी को लिखे एक कड़े पत्र में बनर्जी ने आयोग पर आरोप लगाया कि उसने एक ऐसी प्रक्रिया का संचालन किया है, जो ‘अनियोजित, अपर्याप्त तैयारी वाली और आनन-फानन में शुरू की गई’ है और जिसमें ‘गंभीर अनियमितताएं, प्रक्रियात्मक उल्लंघन और प्रशासनिक चूक’ शामिल है।उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को लिखे गए उनके दो पूर्व पत्रों के बावजूद जमीनी स्थिति और बिगड़ गई है।
निर्वाचन आयोग ने 16 दिसंबर को एसआईआर के पहले चरण के बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया, जिसमें 58 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के बाद मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ हो गई। दूसरा चरण (जो 27 दिसंबर से शुरू हुआ) में 1.67 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई शामिल है, जिनकी जांच की जा रही है। इनमें से 1.36 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं और 31 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।