हुमायूं कबीर ने किया अपने प्रत्याशियों का ऐलान, ममता बनर्जी के खिलाफ किसे उतारा
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी भी ताल ठोक रही है। कबीर ने कहा है कि उन्होंने भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इसके बाद आम जनता उन्नयन पार्टी चीफ हुमायूं ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। कबीर ने कहा कि पूनम बेगम भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी और बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी।
कबीर ने कहा कि उन्होंने 154 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। वह कुद रेजीनगर से चुनाव लड़ेंगे। आसिफ इकबाल को बरहमपुर से टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी नामों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 25 मार्च को वह हुमायूं कबीर के साथ कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
कबीर ने कहा, हमने पहले ही 15 प्रत्याशियों का ऐलान कर दियाहै। मनीषा पाठक पांडेय को 64-मुर्शिदाबाद सीट से टिकट दिया गया है। हुमायूं कबीर ने यहां तक कहा था कि बाबरी मस्जिद एक भावनात्मक मुद्दा है और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार पश्चिम बंगाल को मुस्लिम मुख्यमंत्री मिले। उन्होंने कहा था कि खंडित जनादेश आने की स्थिति में सरकार गठन में उनका गठबंधन निर्णायक भूमिका निभा सकता है। कबीर ने कहा, 'अगर हमारी पार्टी सरकार बनाती है तो पहली बार कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर हम सरकार नहीं भी बनाते हैं तो भी हमारे पास इतना संख्या बल होगा कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी।'
उन्होंने कहा, ''ऐसी स्थिति में, मैं उपमुख्यमंत्री पद की मांग करूंगा। मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इस चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में मुस्लिम उपमुख्यमंत्री जरूर बनेगा, भले ही मुख्यमंत्री न बने। आप ये मुझसे लिखित में ले सकते हैं।'
कबीर को तृणमूल नेतृत्व के साथ हुए मतभेदों के कारण पिछले साल पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने अयोध्या में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद की तर्ज पर कुछ माह पहले मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद के निर्माण का प्रस्ताव रखकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि, सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों, दोनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
उन्होंने कहा, ''बाबरी मस्जिद एक भावनात्मक मुद्दा है। मैंने अपने समुदाय के उस घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की है। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए अगर 100 मुसलमान वोट डालने जाते हैं तो उनमें से 80 मेरी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। चार मई तक इंतजार कीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।'
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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