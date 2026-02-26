Hindustan Hindi News
बंगाल में टूटेगा वाम मोर्चा? हुमायूं कबीर ने माकपा को दिया गठबंधन का खुला ऑफर

Feb 26, 2026 12:45 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वाम मोर्चा- इंडियन सेक्यूलर फ्रंट गठबंधन लगभग तय होने के बावजूद बुधवार को जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर की ओर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के सामने एक नई पेशकश रखने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वाम मोर्चा- इंडियन सेक्यूलर फ्रंट (आईएसएफ) गठबंधन लगभग तय होने के बावजूद बुधवार को जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर की ओर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट (माकपा) के सामने एक नई पेशकश रखने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कबीर ने पार्टी से वाम मोर्चा से बाहर निकलने और इसके बजाय उनके तथा आईएसएफ के साथ सीधा समझौता करने का आग्रह किया है। कबीर ने दावा किया कि उन्होंने माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम को पहले ही एक संदेश भेज दिया है, जिसमें उन्होंने माकपा और आईएसएफ के साथ गठबंधन में 2026 का चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है।

कबीर ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह एक सामूहिक इकाई के रूप में वाम मोर्चा को शामिल करने वाली किसी भी व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि माकपा और आईएसएफ 2026 में हमारे साथ मिलकर लड़ें। लेकिन मैं वाम मोर्चा के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वह श्री सलीम के जवाब का सात मार्च तक इंतजार करेंगे।

कबीर की यह पहल 2026 के चुनावों के लिए आईएसएफ के साथ वाम मोर्चे के गठबंधन को औपचारिक रूप देने के तुरंत बाद आई है। हालांकि महीनों से संभावित गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन मंगलवार को इसकी पुष्टि हो गई कि वाम मोर्चा एक बार फिर आईएसएफ के साथ साझेदारी करेगा। हालांकि, सीटों के बंटवारे की व्यवस्था अभी तय होनी बाकी है। इस घटनाक्रम ने कबीर और सलीम से जुड़े एक पुराने विवाद की यादें ताजा कर दी हैं। लोकसभा चुनावों से पहले, दोनों के बीच एक बैठक ने वामपंथी खेमे के कुछ वर्गों में तीखी आलोचना पैदा की थी, विशेष रूप से तब जब कबीर पर राजनीतिक विरोधियों द्वारा प्रचार के दौरान बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया गया था।

उस बैठक को माकपा नेताओं के एक वर्ग ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया था। गौरतलब है कि अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित माकपा के पार्टी मुख्यालय ने तब बातचीत को 'सकारात्मक' बताने से परहेज किया था। इसके बाद कबीर ने स्वयं घोषणा की थी कि वह वामपंथियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। माकपा ने तब इस मामले पर चुप्पी साधे रखी थी। इस बीच, नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाले आईएसएफ ने चुनाव पूर्व स्पष्टता मांगते हुए वामपंथी नेतृत्व को बार-बार पत्र लिखे थे। लंबे समय तक, वामपंथियों ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई, जिससे इस बात पर अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या गठबंधन वास्तव में हो पाएगा।

कबीर का ताजा प्रस्ताव माकपा से अपने पुराने वाम मोर्चा भागीदारों (आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक) से दूरी बनाने और एक नए गठबंधन की तलाश करने का आग्रह करके विपक्षी खेमे की रूपरेखा को फिर से तैयार करने की कोशिश करता है। माकपा के नेतृत्व में 1977 में गठित वाम मोर्चा ने हर विधानसभा चुनाव एक एकीकृत समूह के रूप में लड़ा है। कबीर द्वारा माकपा को उस ऐतिहासिक व्यवस्था को तोड़ने का आह्वान राज्य में विकसित हो रहे समीकरणों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

