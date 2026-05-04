Humayun Kabir Seat Result live: बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का क्या होगा, कुछ ही देर में रुझान
हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके पूरे देश की राजनीति को एक अलग रंग दे दिया था। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल दिया जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली।
पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। सभी 294 सीटों पर वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। बंगाल में किसी सरकार बनेगी यह एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही लोगों की रुचि नाओदा सीट को लेकर भी है, जहां से हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में हैं। वहीं हुमायूं कबीर जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर पूरे देश की राजनीति को नया रंग दे दिया। नाओदा सीट पर पहले फेज में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी।
बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर
टीएमसी के विधायक रहते हुए हुमायूं कबीर ने जब मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया तो भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए माहौल को गरम कर दिया। ध्रुवीकरण की वजह से संभावित नुकसान से बचने के लिए ममता बनर्जी ने कबीर को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद हुमायूं कबीर ने आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया। इस मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। हुमायूं कबीर ने इसे दो साल में बनवाने का लक्ष्य रखा है और इस पर 50-55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
नाओदा सीट से कौन कौन मैदान में?
1. साहिना मोमताज खान (TMC)
2. राणा मंडल (BJP)
3.मातिउर रहमान (INC)
4.हुमायूं कबीर (AJUN)
5.सूरज एसके (BLRP)
6.हबीबुर रहमान मंडल (RSP)
7. अबदुस सालम (SUCIC)
8. हुमायूं कबीर शेख (IND)
9. रामिज राजा विश्वास (IND)
10 मोतिउर रहमान मुंशी (IND)
नाओदा सीट का समीकरण
नाओदा सीट दक्षिणी पूर्वी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। जातिगत समीकरण की बात करें तो 6.9 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति वर्ग से है जबकि 0.54 फीसदी अनुसूजित जनजाति से। यहां करीब 2,35,737 वोटर हैं। इनमें 1,22,837 पुरुष और 1,12,898 महिला हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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