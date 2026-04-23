हुमायूं कबीर ने ममता पर लगाए उम्मीदवारों को खरीदने के आरोप, नौदा में लगे 'वापस जाओ' के नारे
कबीर ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब मुस्लिम मतदाताओं की परवाह नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण और हिंदू धार्मिक नेताओं को अनुदान देकर मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए काफी पैसा खर्च किया है।
बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच मुर्शिदाबाद के नौदा में चुनावी गहमागहमी देखने को मिली है। आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कबीर ने दावा किया है कि टीएमसी ने उनके कई उम्मीदवारों को रिश्वत देकर चुनावी मैदान से हटने के लिए मजबूर किया है।
आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर को पिछले साल दिसंबर में टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था। अब अपनी नई पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के दिन उनके साथ हुई झड़प और उनके बयानों ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
गुरुवार को मतदान के दौरान हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने का काम किया है। उनके दावों के अनुसार, ममता बनर्जी ने बंगाल की विभिन्न सीटों पर उनके 27 उम्मीदवारों को 9 लाख से 30 लाख रुपये के बीच रिश्वत देकर चुनाव से बाहर कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने 142 सीटों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इस कथित खरीद-फरोख्त के कारण अब वह केवल 115 सीटों पर ही चुनाव लड़ पा रहे हैं।
कबीर ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब मुस्लिम मतदाताओं की परवाह नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण और हिंदू धार्मिक नेताओं को अनुदान देकर मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए काफी पैसा खर्च किया है।
मुर्शिदाबाद के नौदा विधानसभा क्षेत्र के शिवनगर गांव में जब हुमायूं कबीर एक मतदान केंद्र का दौरा करने पहुंचे, तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय टीएमसी नेताओं के नेतृत्व में समर्थकों ने कबीर के वाहन को घेर लिया और वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कबीर को भाजपा का एजेंट बताते हुए नारेबाजी की, जिससे पोलिंग बूथ के आसपास तनाव का माहौल पैदा हो गया।
AJUP कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने उनके एक बूथ अध्यक्ष के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। मौके पर तैनात केंद्रीय बलों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और कबीर को वहां से सुरक्षित निकाला।
हुमायूं कबीर कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे, लेकिन दिसंबर 2023 में एक बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद के निर्माण का प्रस्ताव देने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 'आम जनता उन्नयन पार्टी' का गठन किया। जब उनसे भाजपा की जीत की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "एक बार 4 मई को नतीजे आने दीजिए, आप देखेंगे कि अमित शाह राज्य का दौरा करना बंद कर देंगे।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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