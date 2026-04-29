बंगाल में हिंदुओं को कैसे रोक पाएंगी ममता? TMC की सबसे बड़ी चुनौती, BJP दे रही टेंशन
जब राज्य में नए शहरों और औद्योगिक केंद्रों का विकास नहीं हुआ, तो वहां कोई नया अमीर या शक्तिशाली व्यापारी वर्ग भी पैदा नहीं हो सका जो पुराने रसूखदार नेताओं को चुनौती दे पाता।
West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति के पीछे दशकों पुराना आर्थिक और सामाजिक ताना-बना बुना हुआ है। वामपंथी दौर के भूमि सुधारों के बाद अब भाजपा और टीएमसी के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। टीएमसी के लिए हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
बंगाल की राजनीति को देश में बाकी राज्यों से अलग बनाती है। यहां भाजपा ने पिछड़े और दलित हिंदुओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए किसी दूसरी जाति को निशाना नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा अक्सर दूसरी जातियों के खिलाफ लामबंदी करती है या गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में उसने कांग्रेस के जातिगत गठबंधनों के खिलाफ लड़कर अपनी पहचान बनाई।
बंगाल में भाजपा ने अपना गेम प्लान बदल लिया है। भगवा खेमे ने टीएमसी को मुसलमानों की पार्टी और खराब शासन देने वाली पार्टी के रूप में पेश किया। वहीं, टीएमसी के लिए सत्ता में बने रहने की सबसे बड़ी चुनौती कि वह अपने हिंदू वोट बैंक में हो रही सेंधमारी को रोके, जो सरकार से नाराज होकर भाजपा की ओर जा रहा है।
शहरीकरण की दौड़ में पश्चिम बंगाल को झटका
वर्ष 1971 से 2011 के बीच बंगाल कभी शहरीकरण के मामले में देश के बाकी हिस्सों से बहुत आगे था। लेकिन इसने अपनी वह बढ़त खो दी। बंगाल में शहरीकरण का फैलाव समान रूप से नहीं हुआ। यहां का शहरी ढांचा पूरी तरह से असंतुलित है क्योंकि ज्यादातर शहरी आबादी आज भी कोलकाता और उसके आसपास के कुछ ही जिलों में सिमटी हुई है। जबकि राज्य का बाकी हिस्सा इस मामले में काफी पीछे रह गया। इसका सीधा असर वहां की राजनीति पर पड़ा।
जब राज्य में नए शहरों और औद्योगिक केंद्रों का विकास नहीं हुआ, तो वहां कोई नया अमीर या शक्तिशाली व्यापारी वर्ग भी पैदा नहीं हो सका जो पुराने रसूखदार नेताओं को चुनौती दे पाता।
आर्थिक गिरावट के पीछे वाममोर्चा जिम्मेदार
वाममोर्चा के 34 साल के लगातार शासन को राज्य की आर्थिक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन राज्य में जमीन के समान बंटवारे को लेकर उसे श्रेय दिया जाता है। लेकिन ताजा आंकड़ों में जमीन के मालिकाना हक में काफी असमानता है। इसके बावजूद, बंगाल आज भी भारत के हर बड़े राज्य से काफी बेहतर स्थिति में है और वह अनुसूचित जाति के लोगों के पास जमीन का मालिकाना हक होना। यहां कथित ऊंची जातियों के पास जमीन का वह भारी दबदबा नहीं जैसा दूसरे राज्यों में आम है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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