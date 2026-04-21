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PM मोदी का झालमुड़ी दांव बंगाल चुनाव को कितना बनाएगा चटपटा? BJP नेता ने बताया; ममता पर सवाल

Apr 21, 2026 07:50 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहाकि पीएम मोदी का झाड़ग्राम में झालमुड़ी खरीदना, यहां के चुनाव में निश्चित तौर पर असर डालेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहाकि क्या ममता ने पिछले 15 साल में कभी छोटे व्यापारियों तक पहुंचने की ऐसी कोशिश की।

PM मोदी का झालमुड़ी दांव बंगाल चुनाव को कितना बनाएगा चटपटा? BJP नेता ने बताया; ममता पर सवाल

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहाकि पीएम मोदी का झाड़ग्राम में झालमुड़ी खरीदना, यहां के चुनाव में निश्चित तौर पर असर डालेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहाकि क्या ममता ने पिछले 15 साल में कभी छोटे व्यापारियों तक पहुंचने की ऐसी कोशिश की। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहाकि पीएम मोदी न सिर्फ एक ब्रांड हैं, बल्कि वह लोगों के दिल में बसते हैं। पीएम मोदी ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वह मशहूर बंगाली स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का लुत्फ उठाते नजर आए।

पीएम ने खाई थी झालमूड़ी
अपने सुरक्षाकर्मियों से घिरे प्रधानमंत्री, दुकानदार के पास पहुंचे और झालमुड़ी के बदले उसे पैसे भी दिए। हालांकि दुकानदार पीएम मोदी से पैसे नहीं ले रहा था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जोर देकर उसे पैसे दिए। इसी वीडियो की तरफ इशारा करते हुए अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या पिछले 15 साल में कभी ऐसा हुआ, जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी छोटी दुकान पर पहुंचीं और उन्होंने कुछ खाया। जबकि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। इसके अलावा उन्होंने टीएमसी सरकार पर केंद्र की कई योजनाओं में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहाकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

आरक्षण महिलाओं का अधिकार
हाल ही में लोकसभा में बिल पास न हो पाने पर भी अनुराग ठाकुर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि महिलाओं को आरक्षण उनका फेवर नहीं, यह उनका अधिकार है। ठाकुर ने कहाकि भाजपा ने यह सुनिश्चित किया कि कानून पास हो जाए, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां इसमें लगातार अड़ंगा लगा रही हैं। एक अन्य भाजपा नेता, हर्षवर्धन श्रृंगला ने दावा किया कि टीएमसी सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रही है।

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बेरोजगारी को लेकर भी आरोप
रोजगार के मुद्दे पर, ठाकुर ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी के लिए ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरी की हानि और युवाओं का अन्य राज्यों में पलायन एक शासन की असफलता को दर्शाता है और टीएमसी सरकार पर व्यवसायों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहाकि बंगाल के लोग बदलाव की तलाश में हैं। भाजपा विकास, रोजगार सृजन और पारदर्शी शासन के प्रति प्रतिबद्ध है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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