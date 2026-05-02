लाल से नीला-सफेद, अब भगवा की बारी? बंगाल में कैसे सत्ता के साथ बदलता रहता है रंग
पश्चिम बंगाल में सत्ता के साथ रंग भी बदलता रहता है। एक समय था जब करीब 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की अगुवाई में राइटर्स बिल्डिंग लाल रंग में रंगी हुई थी। फिर आया ममता बनर्जी का शासन और सत्ता कर रंग बदलकर नीला-सफेद हो गया।
पश्चिम बंगाल में सत्ता के साथ रंग भी बदलता रहता है। एक समय था जब करीब 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की अगुवाई में राइटर्स बिल्डिंग लाल रंग में रंगी हुई थी। फिर आया ममता बनर्जी का शासन और सत्ता कर रंग बदलकर नीला-सफेद हो गया। ममता ने नए प्रशासनिक भवन, नाबन्ना को इसी रंग में रंगकर रखा। ममता का यह लगातार तीसरा टर्म है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल्स में भाजपा की सरकार बनने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार बंगाल में सत्ता का रंग बदलकर भगवा हो जाएगा?
लगातार 34 साल तक लाल रंग
लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल तक निर्बाध शासन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सत्ता राइटर्स बिल्डिंग से चलती रही। यह भवन लाल रंग में रंगा रहा। यह कोई एक्टीरियर या फिर स्ट्रक्चरल चॉयस नहीं थी। बल्कि यह लेफ्ट का परंपरागत रंग था। लेफ्ट के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों का कहना है कि इन दशकों में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भवनों का रंग लाल ही रहा।
फिर आया नीले-सफेद का दौर
साल 2011 में बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके साथ ही बदल गई राजधानी की इमारतों के रंग की तासीर। 34 साल तक लाल रंग में नहाई बिल्डिंगें और सरकारी भवन अब रंग बदलने लगे थे। वैसे ममता के साथ मामला थोड़ा पर्सनल भी रहा। साल 1993 में जब ममता कांग्रेस में थीं तो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें जबरन राइटर्स बिल्डिंग के परिसर से बाहर निकाल दिया गया था। तभी ममता ने कसम खाई थी कि अब अगर इस बिल्डिंग में वापस आएंगी तो मुख्यमंत्री ही बनकर आएंगी। 18 साल लगे, लेकिन ममता की कसम पूरी हुई। हालांकि उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग को पूरी तरह से नहीं अपनाया।
बनाया नाबन्ना
बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, प्रदेश के प्रशासनिक मुख्यालय को एक नई बिल्डिंग में लेकर गईं, जिसका नाम रखा गया नाबन्ना। यहीं पर उन्होंने नई कलर स्कीम को अपनाया। नीला और सफेद। इसके साथ ही कोलकाता भी इसी रंग में रंगने लगा। ममता का दावा है कि यह रंग आसमान को दर्शाता है और इसके पीछे आइडिया है, ‘आसमान की कोई सीमा नहीं’। ममता के पहनावे में भी उनकी इस रंग की झलक दिखती है। सफेद रंग की साड़ी और नीले रंग का बॉर्डर। भले ही ममता की इसके लिए आलोचना हुई हो कि उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई को उड़ाया, लेकिन उनका मकसद स्पष्ट था। लेफ्ट फ्रंट के लाल रंग को जनता की नजरों से दूर कर देना।
तो क्या अब चढ़ेगा भगवा रंग
फिलहाल सियासी हलकों के साथ-साथ आम जनता की निगाहें भी चार मई का इंतजार कर रही हैं। भाजपा समर्थकों को उम्मीद है कि एग्जिट पोल के आंकड़े हकीकत बन जाएं। अगर ऐसा हुआ तो कोलकाता की फिजाओं में इस बार नीले-सफेद की जगह, भगवा का बोल-बाला नजर आ सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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