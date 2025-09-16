Hospital manager accused of allegedly raping female staff and threatening to kill ऑफिस में रेप, फिर जान से मारने की धमकी, बंगाल के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कांड; प्रबंधक गिरफ्तार, West-bengal Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Hospital manager accused of allegedly raping female staff and threatening to kill

ऑफिस में रेप, फिर जान से मारने की धमकी, बंगाल के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कांड; प्रबंधक गिरफ्तार

पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अस्पताल में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करती है और महिला वार्ड अटेंडेंट है। उसने आरोप लगाया कि जहीर अब्बास खान नाम का सुविधा प्रबंधक उसे अपने कार्यालय में बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:44 PM
share Share
Follow Us on
ऑफिस में रेप, फिर जान से मारने की धमकी, बंगाल के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कांड; प्रबंधक गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी पर बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना पंसकुरा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हुई।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अस्पताल में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करती है और महिला वार्ड अटेंडेंट है। उसने आरोप लगाया कि जहीर अब्बास खान नाम का सुविधा प्रबंधक उसे अपने कार्यालय में बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने उसे किसी को न बताने की धमकी दी। युवती ने शिकायत में कहा कि आरोपी पहले भी ऐसा कर चुका है और उसने शिकायत करने पर जान से मारने और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी।

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने पंसकुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जहीर अब्बास खान को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अस्पताल के कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि, अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

वहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरोपी सत्ताधारी पार्टी का करीबी है, जिसके कारण उसे ऐसा अपराध करने की हिम्मत मिली। हालांकि, टीएमसी ने स्पष्ट किया कि पार्टी का आरोपी से कोई संबंध नहीं है। पार्टी नेता शेख समीर उद्दीन ने कहा कि आरोपी ने निजी फायदे के लिए टीएमसी के नाम का दुरुपयोग किया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और कड़ी सजा की मांग की।

West Bengal News West Bengal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।