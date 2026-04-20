झालमुड़ी खा रहे थे नरेंद्र मोदी, इसलिए रोकी गई हेमंत सोरेन की उड़ान; TMC का दावा
तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब झारग्राम में झालमुड़ी खा रहे थे तो उस समय झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के विमान को रोक कर रखा गया। उनका विमान नहीं उड़ सका। टीएमसी का कहना है कि यह आदिवासी भाइयों का अपमान है और नरेंद्र मोदी ने अपनी आदिवासी विरोधी मानसिकता दिखा दी।
पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को झारग्राम में एक जगह रुके थे और वहां एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस तरह से आम लोगों के बीच जाकर संपर्क करने और एक दुकान पर खड़े होकर 10 रुपये में झालमुड़ी खाए जाने की तारीफ भी कुछ लोग कर रहे हैं। इस बीच टीएमसी ने इस मामले को लेकर अलग ही दावा किया है। टीएमसी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब झारग्राम में झालमुड़ी खा रहे थे तो उस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के विमान को वहां से उड़ने नहीं दिया गया।
इसके चलते उन दोनों को ही घंटों इंतजार करना पड़ा। टीएमसी ने एक्स पर लिखा, 'प्रधान सेवक ने झारग्राम में रुककर झालमुड़ी खाने का फैसला लिया था। इसके चलते झारग्राम के आसमान से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के विमान को उड़ने नहीं दिया गया। इस तरह लोकतांत्रित प्रक्रिया से चुने गए दो प्रतिनिधियों को घंटों इंतजार करना पड़ा कि वे उड़ान भर सकें। हालात ऐसे हो गए कि दोनों ही रांची लौट आए। वे अपने तय कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सके। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पीएम ने स्नैक्स ब्रेक लिया था और उसकी तस्वीरें खिंचवाने में लगे थे। इसके चलते हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया।'
ऐसा दावा करते हुए टीएमसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर आदिवासी विरोधी मानसिकता रखने का भी आरोप लगाया है। इसके आगे टीएमसी लिखा कि इस घटना से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन में आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए कितना सम्मान है। पीएम मोदी उन लोगों के लिए किस तरह का सम्मान रखते हैं, जो उनके आगे झुके नहीं। इस घटना ने बता दिया है। टीएमसी ने लिखा, ‘वह आदिवासी वोट बटोरने के लिए झारग्राम आए थे, लेकिन उन्हीं लोगों के प्रतिनिधियों को अपमानित किया। बंगाल ने यह देखा है और इसका परिणाम 4 मई को दिखेगा।’
जब दुकानदार से बोले PM मोदी- प्याज खाता हूं, लेकिन दिमाग नहीं
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी विक्रेता से बात की थी। दुकानदार ने उनसे पैसे लेने से भी इनकार किया था, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि यह तो आपको लेने होंगे। दुकानदार ने जब झालमुड़ी तैयार करते हुए यह पूछा कि क्या आप प्याज खाते हैं? इस पर पीएम मोदी ने कहा कि हां प्याज खाता हूं, लेकिन दिमाग नहीं खाता।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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