वरना बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल हमसे छीन लेंगे, हिमंता सरमा का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल के संसाधनों को बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के हवाले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहाकि उन्हें सत्ता से हटाना होगा, वरना हम बंगाल गंवा देंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल के संसाधनों को बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के हवाले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहाकि उन्हें सत्ता से हटाना होगा, वरना हम बंगाल गंवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शर्मा ने कालिम्पोंग में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि असम और त्रिपुरा की भाजपा सरकारों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में प्रवेश करने से रोका है, जबकि बंगाल में अवैध घुसपैठ जारी है।
मुस्लिम घुसपैठियों के लिए रिजर्व किया खजाना
हिमंता ने कहाकि ममता बनर्जी ने बंगाल का पूरा खजाना बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के लिए आरक्षित कर दिया है। उन्होंने वोट के लिए इस भूमि को बांग्लादेशी मुसलमानों को बेच दिया। सरमा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से बनर्जी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहाकि हमें ममता बनर्जी को बंगाल के मुख्यमंत्री पद से हटाना होगा, वरना एक दिन बांग्लादेशी मुसलमान हमसे राज्य को छीन लेंगे। भाजपा नेता ने यह दावा भी किया कि बनर्जी के कार्यकाल में उत्तर बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ।
सरकार बनते ही यह कदम
सरमा ने कहाकि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही हम इस क्षेत्र से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार चुनावी फायदे के लिए घुसपैठ करा रही है। उन्होंने दावा किया कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट के लिए बंगाल बुलाती हैं। उनके यहां आने की एकमात्र शर्त तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है। सरमा ने कहाकि असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकारों ने घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहाकि त्रिपुरा और असम में हम बांग्लादेशी मुसलमानों को आने से रोकने के लिए सड़कें बंद कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी दरवाजे खुले रखती हैं।
सरकार में बदलाव की वकालत करते हुए उन्होंने कहाकि एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाए, तो हम सीमाएं बंद कर सकेंगे और फिर हम सीमा के इस हिस्से से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहाकि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी। सरमा ने कहाकि ममता, मोदी (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) से डरती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बंगाल में भाजपा सत्ता में आई तो तृणमूल कांग्रेस का हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा।
23 को पहले चरण का मतदान
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इस चरण में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम तथा नदिया के कुछ हिस्सों में मतदान होगा। भाजपा नेता ने दावा किया कि उनके (ममता बनर्जी) कार्यकाल में उत्तरी बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने वादा किया कि एक बार भाजपा बंगाल में सत्ता में आ जाए, तो हम इस क्षेत्र से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे।
हमें घुसपैठियों के वोटों की जरूरत नहीं
सरमा ने कहाकि हमें घुसपैठियों के वोटों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहाकि सत्ता में आने पर भाजपा गोरखालैंड मुद्दे का संवैधानिक समाधान खोजेगी और गोरखाओं को न्याय दिलाएगी। उन्होंने कहाकि हमें एक समान नागरिक संहिता लागू करनी होगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। कूच बिहार जिले के दिनहाटा में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग को दी गई उस शिकायत का जिक्र किया, जिसमें उन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और विभाजनकारी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा ऐसा कदम उठाने से वह भयभीत नहीं होंगे।
भाजपा नेता ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के प्रयास का भी जिक्र किया और कहा कि अगर असम में ऐसा कोई प्रयास हुआ होता, तो वह सख्त कार्रवाई करते और उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाल देते। उन्होंने कहाकि हुमायूं कबीर जैसे किसी व्यक्ति को बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। सरमा ने कहाकि लेकिन मैं बेबस हूं। मैं यहां कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं असम से हूं। लेकिन जब भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत जाएगी, तो ऐसे लोगों को एक दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया जायेगा। ये लोग कोई नायक नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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