Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Governor Bose seeks report on Messi Kolkata event expresses objection to expensive tickets
मेस्सी को देखने के लिए इतनी महंगी टिकट! राज्यपाल बोस ने जताई आपत्ति, मांगी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के महंगे टिकटों पर सवाल उठाए हैं, जिससे आम लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने से वंचित रह गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

Dec 13, 2025 11:58 am ISTAmit Kumar भाषा, कोलकाता
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने शनिवार को कोलकाता में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लोक भवन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कई फुटबॉल प्रेमियों ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि टिकटों की कीमतें बहुत अधिक होने के कारण उन्हें कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक तक देखने का मौका नहीं मिल सका। इन्हीं शिकायतों के बाद राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी है।

राज्यपाल बोस ने मेस्सी की कोलकाता यात्रा में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आम लोगों की भावनाओं की कीमत पर धन कमाने की अनुमति क्यों दी जा रही है। लोक भवन के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘लोक भवन को फुटबॉल प्रशंसकों से लगातार फोन कॉल और ई-मेल मिल रहे हैं, जिनमें शिकायत की जा रही है कि मेस्सी के मैच के टिकटों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि वे चाहकर भी इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। राज्यपाल यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उनका पसंदीदा सितारा यहां मौजूद है, तो आम लोग उसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं?’’

मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित एक सम्मान समारोह में शामिल होंगे, जिसमें संगीत, नृत्य के कार्यक्रमों के साथ मोहन बागान ‘मेस्सी’ ऑल स्टार्स और डायमंड हार्बर ‘मेस्सी’ ऑल स्टार्स के बीच एक प्रदर्शनी मुकाबला खेला जाएगा। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल यह जानकर ‘‘हैरान हैं कि केवल टिकटों के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाने वाले कुछ लोग ही इस मशहूर फुटबॉलर को देख पाएंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर उस व्यक्ति के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो मेस्सी के दौरे से लाभ कमा रहा है। आम लोगों को मेस्सी को देखने से क्यों रोका जा रहा है?’’ मेस्सी शनिवार को अपने ‘जीओएटी भारत दौरा-2025’ की शुरुआत प्रायोजकों के साथ अभिनंदन कार्यक्रम से करेंगे, जिसके बाद वह सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे।

मेस्सी लंबे समय से उनके स्ट्राइक पार्टनर रहे लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल के साथ पहुंचे। लुइस सुआरेज, रोड्रिगो डी पॉल और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान कोलकाता में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें

