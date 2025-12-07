Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Gita will resonate in Kolkata with a large gathering of saints and sages the Governor will also attend
कोलकाता में सुनाई देगी गीता की गूंज, साधु-संतों का बड़ा जमावड़ा; राज्यपाल भी शामिल होंगे

कोलकाता में सुनाई देगी गीता की गूंज, साधु-संतों का बड़ा जमावड़ा; राज्यपाल भी शामिल होंगे

संक्षेप:

कोलकाता के परेड ग्राउंड में पांच लाख गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया है।

Dec 07, 2025 12:08 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कोलकाता के ब्रेगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ का वृहद् आयोजन होने दा रहा है। हर दो साल के अंतराल पर यहां पर इस तरह का आयोजन होता है। 2023 में इस मैदान में एक लाख लोगों ने गीता का पाठ किया था। आयोजकों ने दावा किया है कि इस बार इसमें पांच लाख लोग शामिल होंगे। अनुमानित भीड़ को संभालने के लिए मैदान में तैयारियां की गई हैं। सनातन संस्कृति संसद की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल सीवी आनंदबोस भी शिरकत करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड दो साल के अंतराल के बाद रविवार को एक और बड़े गीता पाठ कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में इस मैदान में एक लाख लोगों ने गीता का पाठ किया था। आयोजकों ने दावा किया है कि इस बार इसमें पांच लाख लोग शामिल होंगे। अनुमानित भीड़ को संभालने के लिए मैदान में तैयारियां चल रही हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में सहयोग कर रही है। भाजपा शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पांच लाख हिंदू इस सामूहिक पाठ में हिस्सा लेंगे। हालांकि वह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, अभी तक तय नहीं है, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। पिछले कुछ महीनों में भाजपा के बड़े कार्यक्रमों में दिलीप घोष की कम मौजूदगी को देखते हुए पार्टी के अंदर उनकी भागीदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।

लोक भवन के एक अधिकारी ने ‘कहा, 'राज्यपाल को आयोजकों से निमंत्रण मिला है और वह आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे... उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और कल देर रात कोलकाता लौट आए।’ जानकारी के मुताबिक आयोजकों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। वहीं, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Mamata Banerjee West Bengal News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।