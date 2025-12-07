कोलकाता में सुनाई देगी गीता की गूंज, साधु-संतों का बड़ा जमावड़ा; राज्यपाल भी शामिल होंगे

संक्षेप: कोलकाता के परेड ग्राउंड में पांच लाख गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया है।

कोलकाता के ब्रेगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ का वृहद् आयोजन होने दा रहा है। हर दो साल के अंतराल पर यहां पर इस तरह का आयोजन होता है। 2023 में इस मैदान में एक लाख लोगों ने गीता का पाठ किया था। आयोजकों ने दावा किया है कि इस बार इसमें पांच लाख लोग शामिल होंगे। अनुमानित भीड़ को संभालने के लिए मैदान में तैयारियां की गई हैं। सनातन संस्कृति संसद की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल सीवी आनंदबोस भी शिरकत करेंगे।

कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड दो साल के अंतराल के बाद रविवार को एक और बड़े गीता पाठ कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में इस मैदान में एक लाख लोगों ने गीता का पाठ किया था। आयोजकों ने दावा किया है कि इस बार इसमें पांच लाख लोग शामिल होंगे। अनुमानित भीड़ को संभालने के लिए मैदान में तैयारियां चल रही हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में सहयोग कर रही है। भाजपा शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पांच लाख हिंदू इस सामूहिक पाठ में हिस्सा लेंगे। हालांकि वह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, अभी तक तय नहीं है, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। पिछले कुछ महीनों में भाजपा के बड़े कार्यक्रमों में दिलीप घोष की कम मौजूदगी को देखते हुए पार्टी के अंदर उनकी भागीदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।

लोक भवन के एक अधिकारी ने ‘कहा, 'राज्यपाल को आयोजकों से निमंत्रण मिला है और वह आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे... उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और कल देर रात कोलकाता लौट आए।’ जानकारी के मुताबिक आयोजकों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। वहीं, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।