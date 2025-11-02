Hindustan Hindi News
Gangrape with 17 year old girl gangrape in west bengal kolkata 3 arrested
बंगाल में फिर गैंगरेप, सातवीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ दरिंदगी; तीन गिरफ्तार

बंगाल में फिर गैंगरेप, सातवीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ दरिंदगी; तीन गिरफ्तार

संक्षेप: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर गैंगरेप की घटना सामने आई है। इस बार राजधानी कोलकाता के दमदम इलाके में घटना हुई है। यहां पर सातवीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ गैंगरेप का शिकार बनाया गया।

Sun, 2 Nov 2025 09:06 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर गैंगरेप की घटना सामने आई है। इस बार राजधानी कोलकाता के दमदम इलाके में घटना हुई है। यहां पर सातवीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ गैंगरेप का शिकार बनाया गया। इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार शाम को उस समय हुई, जब छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों में से एक उसे पार्क में ले गया, जहां दो और व्यक्ति भी आ गए।

कुछ भी न बताने की धमकी दी
अधिकारी ने पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि लड़की को जबरन ई-रिक्शा पर बैठाकर कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में ले जाया गया, जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया। अधिकारी के मुताबिक, बाद में तीनों आरोपियों ने लड़की को वहां से जाने दिया, लेकिन उन्होंने उसे किसी को कुछ भी न बताने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि लड़की को चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है।

भाजपा ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
अधिकारी के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें शनिवार रात दमदम इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर दमदम पुलिस थाने के बाहर रविवार को प्रदर्शन किया।

