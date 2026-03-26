BJP से TMC, तृणमूल से फिर भाजपा; बंगाल में जबरन जॉइन करवाई जा रही पार्टी

आपको बता दें कि ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल के दौरे पर निकल गई हैं और जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिलों में चुनावी रैलियां कर रही हैं। गुरुवार को धूपगुड़ी में अभिषेक बनर्जी की एक जनसभा होनी है।

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए रणभूमि तैयार है। आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच, जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस (AITC) के उम्मीदवार और विधायक प्रोफेसर निर्मल चंद्र रॉय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक BJP कार्यकर्ता को एक निजी घर में बुलाया गया और जबरदस्ती तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता ने घर वापसी कर ली। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता की पहचान सुकुमार मोदक के रूप में हुई है।

मोदक ने धूपगुड़ी से BJP उम्मीदवार नरेश रॉय की मौजूदगी में भाजपा का दामना थाम लिया। इस घटना से पूरे जलपाईगुड़ी के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।

आपको बता दें कि ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल के दौरे पर निकल गई हैं और जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिलों में चुनावी रैलियां कर रही हैं। गुरुवार को धूपगुड़ी में अभिषेक बनर्जी की एक जनसभा होनी है। इस क्षेत्र में BJP की अच्छी-खासी मौजूदगी है। यही कारण है कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह कोशिश नाकाम रही।

धूपगुड़ी में BJP की मजबूत पकड़ पार्टी में वापस लौटे BJP कार्यकर्ता सुकुमार ने आरोप लगाया कि मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने उसे उसके घर के पास बुलाया, जबरदस्ती उसके हाथों में तृणमूल पार्टी का झंडा थमा दिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें उसे तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हुए दिखाया गया था। तृणमूल उम्मीदवार ने खुद भी इस BJP कार्यकर्ता के अपनी पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। बुधवार को धूपगुड़ी विधानसभा सीट से BJP उम्मीदवार के पहुंचने पर सुकुमार रैली में शामिल हुआ और एक बार फिर BJP का झंडा स्वीकार किया।

इसके अलावा धूपगुड़ी ब्लॉक की गधेड़ियारखुटी ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 15/104 पर कुल 40 लोगों ने BJP उम्मीदवार के नेतृत्व में औपचारिक रूप से BJP की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता मौजूद थे। भाजपा के जिला सचिव मिताली रॉय, मंडल अध्यक्ष पलाश बसाक और BJP नेता कमलेश सिंह रॉय शामिल थे। जिन्होंने भाजपा का दामन थामा वे सभी CPI(M) और तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए थे।