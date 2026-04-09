बाहर होंगे घुसपैठिए, लागू होगा 7वां वेतन आयोग; PM मोदी ने बंगाल को दी छह गारंटी, पिटारे में क्या-क्या?
West Bengal Poll: विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बंगाल को पीछे धकेल रहा है। हल्दिया में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं।
West Bengal Poll: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच गुरुवार को राज्य के लोगों से बड़ा वादा किया और कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को छह गारंटी दी है। ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ उसकी कड़ी आलोचना की बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की अपील भी की।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बंगाल को पीछे धकेल रहा है। हल्दिया में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं। वहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वादा किया कि अगर पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वे कानून का राज स्थापित करेंगे, शासन में पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार के हर मामले की जांच कराएंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देंगे और राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे।
'यह मोदी की गारंटी है'
अपनी छह गारंटियों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "आज, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि BJP संविधान के अनुसार काम करेगी। हर किसी को उसका हक मिलेगा, और यह मोदी की गारंटी है।" उन्होंने दावा किया, ''देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की 'निर्मम सरकार' बंगाल को पीछे धकेल रही है। 'विकसित बंगाल' की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि पार्टी को सत्ता से हटाया जाए।'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ''तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के युवाओं को दोहरा धोखा दिया। उसने निजी क्षेत्र और निवेश की संभावनाओं का नामोनिशान मिटा दिया है और सरकारी भर्तियों में तृणमूल के मंत्रियों ने लूट मचाई है तथा युवाओं के सपनों को कुचला है। पीएम ने ये भी कहा है कि बंगाल बलात्कार के मामलों को फिर से खोलेंगे।
अब यहां घुसपैठियों को लाने वाली फैक्ट्रियां हैं
उन्होंने आरोप लगाया, "अब यहां कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं, बस घुसपैठियों को लाने वाली फैक्ट्रियां हैं।" औद्योगिक केंद्र में मोदी ने कहा, ''निवेश भय के माहौल में नहीं, बल्कि उस भरोसे के माहौल में आता है जो भाजपा बंगाल में लाएगी।'' उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर ''अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की नीति'' अपनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, ''खराब मौसम के बावजूद हल्दिया रैली में लोगों की भारी उपस्थिति बंगाल में बदलाव का संकेत है। यह तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का संकेत है।''
भबानीपुर में दोहराया जाएगा नंदीग्राम वाला वाकया
मोदी ने कहा, ''पांच साल पहले नंदीग्राम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार भबानीपुर में दोहराए जाएंगे।'' बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और अब उनका मुकाबला दक्षिण कोलकाता के भबानीपुर स्थित उनके गढ़ में मौजूदा मुख्यमंत्री से है। तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा, ''ममता सरकार ने युवाओं के साथ जो किया, उसकी भरपाई अगले 100 साल में भी नहीं हो सकती।''
मछुआरों के कल्याण के लिए मंत्रालय बनाएंगे
पश्चिम बंगाल में डबल इंजन वाली सरकार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि राज्य को ''प्रधानमंत्री का विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तभी लाभ होगा जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करेंगे''। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से राज्य को मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया, साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की है और उनके लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।