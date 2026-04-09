बाहर होंगे घुसपैठिए, लागू होगा 7वां वेतन आयोग; PM मोदी ने बंगाल को दी छह गारंटी, पिटारे में क्या-क्या?

West Bengal Poll: विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बंगाल को पीछे धकेल रहा है। हल्दिया में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं।

West Bengal Poll: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच गुरुवार को राज्य के लोगों से बड़ा वादा किया और कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को छह गारंटी दी है। ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ उसकी कड़ी आलोचना की बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की अपील भी की।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बंगाल को पीछे धकेल रहा है। हल्दिया में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं। वहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वादा किया कि अगर पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वे कानून का राज स्थापित करेंगे, शासन में पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार के हर मामले की जांच कराएंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देंगे और राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे।

'यह मोदी की गारंटी है' अपनी छह गारंटियों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "आज, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि BJP संविधान के अनुसार काम करेगी। हर किसी को उसका हक मिलेगा, और यह मोदी की गारंटी है।" उन्होंने दावा किया, ''देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की 'निर्मम सरकार' बंगाल को पीछे धकेल रही है। 'विकसित बंगाल' की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि पार्टी को सत्ता से हटाया जाए।'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ''तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के युवाओं को दोहरा धोखा दिया। उसने निजी क्षेत्र और निवेश की संभावनाओं का नामोनिशान मिटा दिया है और सरकारी भर्तियों में तृणमूल के मंत्रियों ने लूट मचाई है तथा युवाओं के सपनों को कुचला है। पीएम ने ये भी कहा है कि बंगाल बलात्कार के मामलों को फिर से खोलेंगे।

अब यहां घुसपैठियों को लाने वाली फैक्ट्रियां हैं उन्होंने आरोप लगाया, "अब यहां कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं, बस घुसपैठियों को लाने वाली फैक्ट्रियां हैं।" औद्योगिक केंद्र में मोदी ने कहा, ''निवेश भय के माहौल में नहीं, बल्कि उस भरोसे के माहौल में आता है जो भाजपा बंगाल में लाएगी।'' उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर ''अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की नीति'' अपनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, ''खराब मौसम के बावजूद हल्दिया रैली में लोगों की भारी उपस्थिति बंगाल में बदलाव का संकेत है। यह तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का संकेत है।''

भबानीपुर में दोहराया जाएगा नंदीग्राम वाला वाकया मोदी ने कहा, ''पांच साल पहले नंदीग्राम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार भबानीपुर में दोहराए जाएंगे।'' बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और अब उनका मुकाबला दक्षिण कोलकाता के भबानीपुर स्थित उनके गढ़ में मौजूदा मुख्यमंत्री से है। तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा, ''ममता सरकार ने युवाओं के साथ जो किया, उसकी भरपाई अगले 100 साल में भी नहीं हो सकती।''