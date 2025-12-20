Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़FIR registered against Amit Malviya over alleged incendiary social media post in Bengal
'बंगाल पर किया भड़काऊ पोस्ट', भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर केस दर्ज; ऐक्शन की मांग

'बंगाल पर किया भड़काऊ पोस्ट', भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर केस दर्ज; ऐक्शन की मांग

संक्षेप:

शिकायत पत्र में कहा गया है कि अमित मालवीय की पोस्ट न केवल औपचारिक रूप से सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल, तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रत्यक्ष अपमान भी करती है।

Dec 20, 2025 09:22 am ISTAmit Kumar एएनआई, कोलकाता
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। BJP के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ कथित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला बयान देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह शिकायत अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और प्रवक्ता तन्मय घोष की ओर से शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के नारेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में दी गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमित मालवीय ने 19 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भड़काऊ और उकसाने वाला पोस्ट किया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और देश की संप्रभुता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

शिकायत में क्या कहा गया

शिकायत पत्र में कहा गया है कि अमित मालवीय की पोस्ट न केवल औपचारिक रूप से सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल, तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रत्यक्ष अपमान भी करती है। TMC नेता ने पुलिस से आग्रह किया है कि BJP नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि नारेंद्रपुर पुलिस स्टेशन को शिकायत प्राप्त हो चुकी है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार, शिकायत और संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की प्रारंभिक जांच की जा रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

विवादित पोस्ट में क्या लिखा था

जिस पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसमें अमित मालवीय ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तोड़फोड़ की घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि ढाका में स्थित ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्था छायानाट भवन पर इस्लामिस्ट भीड़ द्वारा हमला किया गया, जो एक चेतावनी है। पोस्ट में आगे कहा गया था कि जब अतिवाद को बढ़ावा दिया जाता है और कानूनहीनता को सामान्य बना दिया जाता है, तब समाज इसी तरह बिखरता है। इसी संदर्भ में उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यदि 2026 के बाद भी मौजूदा शासन जारी रहा, तो इसके परिणाम राज्य के लिए अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।

राजनीतिक माहौल गरम

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। TMC और BJP के नेता अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, जिनमें सांप्रदायिक शांति भंग करने और राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी करने के आरोप शामिल हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
TMC

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।