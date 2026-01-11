Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Enforcement Directorate Big claim 20 crore routed to IPAC Goa office from Kolkata via hawala
हवाला के जरिए कोलकाता से I-PAC के गोवा ऑफिस पहुंचे 20 करोड़, ED का सनसनीखेज दावा

हवाला के जरिए कोलकाता से I-PAC के गोवा ऑफिस पहुंचे 20 करोड़, ED का सनसनीखेज दावा

संक्षेप:

ईडी के अनुसार, यह लेनदेन छह बार अलग-अलग हाथों से होते हुए गोवा पहुंचे ताकि उसका कोई निशान न बचे। जांच में सामने आया है कि कुल कोयला तस्करी से करीब 2,742 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई।

Jan 11, 2026 06:36 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में सनसनीखेज दावा किया है। इसने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला तस्करी से उत्पन्न अपराध की आय के लगभग 20 करोड़ रुपये हवाला के जटिल नेटवर्क के माध्यम से कोलकाता से गोवा पहुंचाए गए। यह राशि राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (I-PAC) के गोवा ऑफिस तक पहुंची, जहां इसे 2021-22 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक अभियानों और इवेंट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि, ये आरोप जांच के दायरे में हैं और अभी अदालत में परखे जाने बाकी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईडी के अनुसार, यह लेनदेन छह बार अलग-अलग हाथों से होते हुए गोवा पहुंचे ताकि उसका कोई निशान न बचे। जांच में सामने आया है कि कुल कोयला तस्करी से करीब 2,742 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई, जिसमें से एक हिस्सा (लगभग 20 करोड़) आई-पैक के गोवा ऑपरेशंस में लगा।

हवाला नेटवर्क की कड़ी-दर-कड़ी जांच

ED के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने पैसे की कड़ी को नई दिल्ली स्थित एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज (NBFC) कंपनी के पूर्व निदेशक तक ट्रेस किया। आरोप है कि इसी व्यक्ति ने ‘मुन्ना’ नामक एक शख्स से संपर्क कर रकम को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की। इसके बाद मुन्ना ने हवाला नेटवर्क के एक अन्य सदस्य को जोड़ा, जिसके जरिए राशि कोलकाता स्थित एक हवाला फर्म के मैनेजर तक पहुंची।

ED का दावा है कि उक्त मैनेजर ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने 2021-22 के दौरान गोवा में कैश डिलीवरी की व्यवस्था की थी। यह कैश एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी को सौंपा जाना था, जिसने आगे कंपनी के निदेशक और उसकी सिस्टर कंसर्न से संपर्क किया। एजेंसी के अनुसार, ये दोनों कंपनियां गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान I-PAC के लिए इवेंट्स और कैंपेन से जुड़े काम संभाल रही थीं।

गोवा ऑपरेशंस और छापेमारी

ED ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि उस समय I-PAC के सह-संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन गोवा में कंसल्टेंसी के ऑपरेशंस देख रहे थे। इन तथ्यों के आधार पर 8 जनवरी को नई दिल्ली और कोलकाता में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी में जिन स्थानों पर कार्रवाई हुई, उनमें मध्य कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन का आवास भी शामिल था।

कथित कोयला तस्करी से निकला पैसा

एजेंसी का आरोप है कि इस पूरे मामले में राशि का स्रोत कोयला तस्करी से जुड़ा है, जिसका नेतृत्व अनूप माजी कर रहा था। ED के अनुसार, आरोपियों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के परिसरों से कोयला चोरी और अवैध उत्खनन किया। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड के हिस्सों में संचालित एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। दावा है कि चोरी का कोयला बांकुड़ा, पूर्वा बर्धमान और पुरुलिया सहित कई जिलों की फैक्ट्रियों और प्लांट्स को बेचा गया।

कथित तौर पर फैक्ट्री मालिकों से नकद भुगतान लिया गया, जिसे सिंडिकेट के सदस्य इकट्ठा कर पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल उपमंडल स्थित भामुरिया इलाके के एक कार्यालय में जमा करते थे। ED के आरोप फिलहाल जांचाधीन हैं और अदालत में इनका परीक्षण होना बाकी है। एजेंसी ने कहा है कि वह मनी ट्रेल और राजनीतिक फंडिंग से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच जारी रखेगी।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
West Bengal West Bengal News Enforcement Directorate अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।