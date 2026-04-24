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अमित शाह की सभा से पहले चुनाव आयोग का ऐक्शन, हिंजलगंज थाना प्रभारी सस्पेंड; क्या हैं आरोप

Apr 24, 2026 10:30 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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गृह मंत्री अमित शाह की सभा को देखते हुए हिंजलगंज और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ-साथ स्थानीय पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

अमित शाह की सभा से पहले चुनाव आयोग का ऐक्शन, हिंजलगंज थाना प्रभारी सस्पेंड; क्या हैं आरोप

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंजलगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा से ठीक पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में हिंजलगंज थाना के प्रभारी (OC) संदीप सरकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को होने वाली इस हाई-प्रोफाइल चुनावी सभा से कुछ ही घंटे पहले हुई इस कार्रवाई ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के दौरान कुछ गंभीर खामियां पाई गई थीं, जिसके बाद आयोग ने यह सख्त कदम उठाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संदीप सरकार पर चुनाव आचार संहिता के दौरान और वीआईपी मूवमेंट को लेकर निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन में ढिलाई बरतने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृह मंत्री की सुरक्षा और सभा के प्रबंधन के मद्देनजर आयोग ने पुलिस विभाग को नए अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह की सभा को देखते हुए हिंजलगंज और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ-साथ स्थानीय पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। थाना प्रभारी के निलंबन के बाद विभाग के भीतर अन्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।

यह निलंबन ऐसे समय में हुआ है जब बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। अमित शाह की यह सभा क्षेत्र में भाजपा के प्रचार अभियान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विपक्षी दलों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और आयोग की मुस्तैदी को दर्शाती है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर इस निलंबन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल इस मामले में विस्तृत विवरण देने से बच रहे हैं।

हिंजलगंज थाने की कमान वैकल्पिक अधिकारी को सौंपी गई है ताकि गृह मंत्री के दौरे और आगामी चुनावी गतिविधियों में कोई व्यवधान न आए। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की टीमें सभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हुई हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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