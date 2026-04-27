चुनाव से पहले ऐक्शन में ED, बंगाल में ताबड़तोड़ रेड; कैश-गोल्ड के साथ दस्तावेज जब्त

West Bengal News: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित पीडीएस गेहूं घोटाले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। कोलकाता, बर्धमान और हाबड़ा में नौ ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिसमें 18.4 लाख रुपये नकद, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

बंगाल चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ऐक्शन में है। ईडी की टीम प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता, बर्धमान और हाबड़ा में निरंजन चंद्र साहा समेत आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों के करीब 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान 18.4 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है।

पीडीएस गेहूं घोटाला ईड़ी के अनुसार, यह कार्रवाई शनिवार ( 25 अप्रैल ) को गई है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, पूरा मामला अक्टूबर 2020 में बसीरहाट पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित गेहूं में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। आपूर्तिकर्ताओं, लाइसेंसधारक वितरकों, डीलरों और बिचौलियों की मिलीभगत से गेहूं को अवैध रूप से कम कीमत पर खरीदा गया और खुले बाजार में बेचा गया। ईडी के अनुसार, आपूर्ति श्रृंखला से बड़ी मात्रा में गेहूं निकालकर अलग-अलग जगहों पर जमा किया गया।

पहचान छिपाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकार के चिह्न वाले बोरे उलट दिए गए या बदल दिए गए। इसके बाद गेहूं को वैध स्टॉक के रूप में दिखाकर खुले बाजार या निर्यात के लिए भेजा गया। इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक समेत कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

अलग मामले में छापेमारी ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने 26 अप्रैल 2026 को कोलकाता में तीन अन्य परिसरों पर भी तलाशी ली। यह छापेमारी सोना पप्पू, जय एस. कामदार, डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास और अन्य के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले में की गई। तलाशी में कल्याण शुक्ला और संजय कुमार कनोडिया के परिसरों से 10 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। दस्तावेजों से संदिग्ध व्यक्तियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों (PEPs) के बीच बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन का संकेत मिला है। ईडी ने डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को पूछताछ के लिए समन भेजा है, लेकिन वे अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।