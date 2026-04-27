चुनाव से पहले ऐक्शन में ED, बंगाल में ताबड़तोड़ रेड; कैश-गोल्ड के साथ दस्तावेज जब्त
West Bengal News: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित पीडीएस गेहूं घोटाले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। कोलकाता, बर्धमान और हाबड़ा में नौ ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिसमें 18.4 लाख रुपये नकद, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।
बंगाल चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ऐक्शन में है। ईडी की टीम प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता, बर्धमान और हाबड़ा में निरंजन चंद्र साहा समेत आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों के करीब 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान 18.4 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है।
पीडीएस गेहूं घोटाला
ईड़ी के अनुसार, यह कार्रवाई शनिवार ( 25 अप्रैल ) को गई है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, पूरा मामला अक्टूबर 2020 में बसीरहाट पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित गेहूं में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। आपूर्तिकर्ताओं, लाइसेंसधारक वितरकों, डीलरों और बिचौलियों की मिलीभगत से गेहूं को अवैध रूप से कम कीमत पर खरीदा गया और खुले बाजार में बेचा गया। ईडी के अनुसार, आपूर्ति श्रृंखला से बड़ी मात्रा में गेहूं निकालकर अलग-अलग जगहों पर जमा किया गया।
पहचान छिपाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकार के चिह्न वाले बोरे उलट दिए गए या बदल दिए गए। इसके बाद गेहूं को वैध स्टॉक के रूप में दिखाकर खुले बाजार या निर्यात के लिए भेजा गया। इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक समेत कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
अलग मामले में छापेमारी
ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने 26 अप्रैल 2026 को कोलकाता में तीन अन्य परिसरों पर भी तलाशी ली। यह छापेमारी सोना पप्पू, जय एस. कामदार, डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास और अन्य के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले में की गई। तलाशी में कल्याण शुक्ला और संजय कुमार कनोडिया के परिसरों से 10 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। दस्तावेजों से संदिग्ध व्यक्तियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों (PEPs) के बीच बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन का संकेत मिला है। ईडी ने डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को पूछताछ के लिए समन भेजा है, लेकिन वे अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
रोज वैली घोटाले में मुआवजा
इसके अलावा, ईडी कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने परिसंपत्ति निपटान समिति (ADC) के साथ समन्वय कर रोज वैली चिटफंड घोटाले के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अप्रैल 2026 तक 16 चरणों में कुल 1,73,350 पीड़ितों को 127.69 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। ईडी पश्चिम बंगाल में अन्य चिटफंड घोटालों की जांच भी कर रही है और निर्दोष पीड़ितों को उनकी संपत्ति शीघ्र वापस दिलाने के लिए कानूनी कदम उठा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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