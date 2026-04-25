5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, एसपी को भी अल्टीमेटम; बंगाल में क्यों चला चुनाव आयोग का हंटर?
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। डायमंड हार्बर में पक्षपात के आरोप में 5 पुलिस अधिकारी निलंबित और SP को चेतावनी। वहीं, बंगाल और तमिलनाडु में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड बना।
भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने विधानसभा चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल में कड़ी कार्रवाई की है। डायमंड हार्बर जिले में चुनाव के दौरान निष्पक्षता न बरतने और गंभीर कदाचार के आरोप में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए मतदान के फाइनल आंकड़े भी जारी किए गए हैं, जिन्होंने आजादी के बाद से अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
पुलिस अधिकारियों पर चुनाव आयोग का एक्शन
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजे गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान गंभीर कदाचार और निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता का हवाला देते हुए पांच पुलिस अधिकारियों के तत्काल निलंबन का निर्देश दिया है। इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
निलंबित किए गए अधिकारियों की सूची:
- संदीप गरई: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), डायमंड हार्बर
- सजल मंडल: एसडीपीओ (SDPO), डायमंड हार्बर
- मौसम चक्रवर्ती: इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन
- अजय बाग: इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, फलता पुलिस स्टेशन
- शुभेच्छा बाग: ऑफिसर-इन-चार्ज, उस्थी पुलिस स्टेशन
एसपी को भी मिली चेतावनी
इन निलंबनों के अलावा, चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर की एसपी ईशानी पाल को भी कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्हें यह चेतावनी संवेदनशील चुनाव संबंधी मामलों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बीच अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहने के आरोप में दी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस कार्रवाई को तुरंत लागू किया जाए और शनिवार सुबह 11 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऐतिहासिक मतदान
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने आजादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया है। उन्होंने कहा- आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान का अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत - चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के आंकड़े
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए पहले चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल ने 91.91% का भारी मतदान दर्ज किया है। राज्य के कई जिलों में मतदान का आंकड़ा 90% के पार चला गया, जो मतदाताओं की भारी भागीदारी को दर्शाता है।
प्रमुख जिलों का मतदान प्रतिशत
- दक्षिण दिनाजपुर: 94.85% (सबसे अधिक)
- कूचबिहार: 94.54%
- बीरभूम: 93.70%
- जलपाईगुड़ी: 93.23%
- मुर्शिदाबाद: 92.93%
चुनाव का कार्यक्रम और आगे की प्रक्रिया
गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में शेष 142 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 29 मई को मतदान होना तय है। इन चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। यह चुनाव न केवल भारी मतदान के लिए, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कड़े कदमों के लिए भी चर्चा में बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।