'हम प्यार करने वाले', बंगाल में चुनाव आयोग की खुली चुनौती- बर्नोल और बोरोलीन तैयार रखें

पश्चिम बंगाल चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए ECI अधिकारी ने बॉलीवुड गाने और 'बर्नोल-बोरोलीन' का जिक्र कर उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है। जानें इस वायरल संदेश के सियासी मायने और चुनाव आयोग का 6 सूत्रीय एक्शन प्लान।

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शांति बनाए रखने और चुनावी धांधली रोकने के लिए एक बेहद अनोखा और सख्त तरीका अपनाया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक मशहूर बॉलीवुड गाने का इस्तेमाल करते हुए उपद्रवियों को खुली चेतावनी दी है। साथ ही 'बर्नोल' और 'बोरोलीन' का स्टॉक रखने की भी हिदायत दी है।

बॉलीवुड गाने से दिया गया खास संदेश अधिकारी ने 1990 में आई आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'दिल' के सुपरहिट गाने "हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले" का एक वीडियो शेयर किया। इस गाने के जरिए चुनाव आयोग ने यह संदेश दिया है कि 'जिस तरह प्रेमी दुनिया से नहीं डरते, उसी तरह चुनाव आयोग भी आलोचना की परवाह किए बिना बंगाल में हिंसा-मुक्त चुनाव कराने के अपने मिशन पर अडिग है।'

गुंडों के लिए 'बर्नोल' और 'बोरोलीन' की चेतावनी चुनाव अधिकारी ने असामाजिक तत्वों, गुंडों और आदतन अपराधियों को बहुत ही सीधे और चुभने वाले शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने ऐसे लोगों को सलाह दी है कि वे अपने पास 'बर्नोल' और 'बोरोलीन' का भारी स्टॉक रख लें, क्योंकि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर सुरक्षा बल बहुत सख्ती से डंडे चलाएंगे।

अधिकारी ने अपने बयान में लिखा: हमारी सभी माताओं, चाचाओं, बहनों और भाइयों को बिना किसी डर के पूरी आजादी से वोट देने के लिए आमंत्रित किया जाता है- भले ही कुछ लोग इससे नाराज होकर गुस्से की आग में जल-भुन क्यों न जाएं। डराने-धमकाने वाले, गुंडे और अपराधी सावधान हो जाएं! अपने पास बर्नोल और बोरोलीन का पर्याप्त स्टॉक रखें, वरना यह गर्मी इतनी तेज होगी कि आप अंदर से जल उठेंगे और इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। हम अपने सभी प्यारे मतदाताओं के लिए हमेशा मौजूद हैं और उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि ECI (चुनाव आयोग) इन बातों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है:

1. कोई हिंसा नहीं

2. कोई धमकी नहीं

3. कोई प्रलोभन नहीं

4. कोई 'चप्पा वोटिंग' (फर्जी वोटिंग) नहीं

5. कोई 'बूथ जैमिंग' नहीं

6. कोई 'सोर्स जैमिंग' नहीं

बयान के अंत में यह भी साफ किया गया है कि जो कोई भी इस शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया में बाधा डालेगा, कानून उससे इतनी सख्ती से निपटेगा कि वहां 'बर्नोल' और 'बोरोलीन' भी किसी काम नहीं आएंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने वाले हैं। राज्य में पिछले कई चुनावों में चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, धमकी और गुंडागर्दी की घटनाएं आम रही हैं। ECI ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की है और सख्ती बरतने का फैसला किया है। इस पोस्ट को उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

'बर्नोल और बोरोलीन' का स्टॉक रखने से क्या मतलब? चुनाव अधिकारी द्वारा 'बर्नोल' और 'बोरोलीन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सधा हुआ और आक्रामक राजनीतिक संदेश जैसा प्रतीत होता है। दरअसल सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में 'बर्नोल' एक बहुत ही लोकप्रिय तंज बन चुका है। जब कोई नेता या समर्थक किसी राजनीतिक हार या फैसले से बुरी तरह चिढ़ जाता है या उसे 'मिर्ची लगती है', तो विरोधी उसे 'बर्नोल लगाने' यानी जलन कम करने की सलाह देते हैं। चुनाव अधिकारी ने इसी व्यंग्यात्मक इंटरनेट स्लैंग का इस्तेमाल करके उन 'उपद्रवियों' का मजाक उड़ाया है, जिनकी धांधली की योजनाएं इस चुनाव में नाकाम होने वाली हैं।

'बोरोलीन' का खास बंगाली कनेक्शन बोरोलीन सिर्फ एक एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है; बंगाल में यह एक 'इमोशन' है, एक सांस्कृतिक पहचान है और हर बंगाली घर का एक अटूट हिस्सा है। दरअसल बोरोलीन का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। साल 1929 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में एक बंगाली व्यापारी गौरमोहन दत्ता ने 'जी.डी. फार्मास्यूटिकल्स' की स्थापना की और बोरोलीन को लॉन्च किया। उस दौर में ब्रिटिश सरकार विदेशी सामानों को भारत में बेचती थी। गौरमोहन दत्ता ने बोरोलीन को एक 'स्वदेशी' उत्पाद के तौर पर बाजार में उतारा ताकि भारतीयों (खासकर बंगालियों) को विदेशी क्रीम और कॉस्मेटिक्स पर निर्भर न रहना पड़े। यह स्वदेशी गौरव का प्रतीक बन गया।

आजादी के जश्न में बांटी गई थी मुफ्त बोरोलीन इसका बंगाली और राष्ट्रीय जुड़ाव इस बात से समझा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब जी.डी. फार्मास्यूटिकल्स ने खुशी में पूरे कलकत्ता शहर में बोरोलीन की एक लाख से ज्यादा ट्यूब मुफ्त में बांटी थीं। बंगाल में एक आम कहावत है कि एक बंगाली के पास कुछ हो न हो, लेकिन उसके घर में बोरोलीन की एक ट्यूब जरूर मिलेगी। सर्दियां हों या गर्मियां, होंठ फट जाएं, एड़ियां दरक जाएं, उंगली कट जाए, खरोंच आ जाए, जल जाए या किसी कीड़े ने काट लिया हो- हर बंगाली परिवार का पहला और आखिरी इलाज 'बोरोलीन' ही होता है। यह वहां के लोगों के लिए फर्स्ट-एड किट की तरह है जिस पर वे पीढ़ियों से आंख मूंदकर भरोसा करते हैं।

चुनाव अधिकारी ने जब उपद्रवियों को "बर्नोल और बोरोलीन" तैयार रखने को कहा, तो इसके पीछे बहुत गहरी सोच थी। बर्नोल का इस्तेमाल उन्होंने 'जलन' के संदर्भ में किया। बोरोलीन का नाम उन्होंने इसलिए जोड़ा ताकि यह संदेश सीधे बंगाल के लोकल लोगों और जमीनी कार्यकर्ताओं के दिल-दिमाग पर असर करे। उन्हें पता था कि 'बोरोलीन' का नाम सुनते ही हर बंगाली समझ जाएगा कि जब सुरक्षा बलों की लाठी पड़ेगी, तो छिलने और कटने के बाद उन्हें इसी क्रीम की जरूरत पड़ने वाली है।