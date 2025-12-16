Hindustan Hindi News
बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लाखों नाम, चुनाव आयोग ने जारी की हर जिले की लिस्ट; ऐसे देखें

संक्षेप:

Dec 16, 2025 11:34 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार सुबह, राज्य की मसौदा मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल रोल) के प्रकाशन से कुछ ही घंटे पहले, चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी, जिनके नाम हटाए गए हैं।

यह सूची उन मतदाताओं की है जिनके नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन 2026 की मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। हटाए गए मतदाताओं की यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की आधिकारिक वेबसाइट ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir पर उपलब्ध कराई गई है।

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, राज्य में 'अनकलेक्टेबल SIR एन्यूमरेशन फॉर्म' की संख्या 58 लाख से अधिक है। इन्हीं मामलों के आधार पर बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि ये नाम निम्नलिखित कारणों से हटाए गए हैं-

  • मतदाता का अपने पंजीकृत पते पर अनुपस्थित पाया जाना
  • स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट होना
  • मतदाता की मृत्यु
  • एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेट (दोहराव) मतदाता के रूप में दर्ज होना

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो वह आपत्ति और दावा दर्ज करा सकता है। आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच फॉर्म-6, डिक्लेरेशन फॉर्म और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

गौरतलब है कि 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का शुद्धिकरण चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा और बहस भी तेज होने की संभावना है।

