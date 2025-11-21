Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़EC introduces new rule for EVM amid SIR in West Bengal Mamata Banerjee
बंगाल में SIR के बीच चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, 2026 विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन

बंगाल में SIR के बीच चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, 2026 विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन

संक्षेप:

बंगाल में जारी एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर ईवीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है।

Fri, 21 Nov 2025 04:18 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

बंगाल में जारी एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर ईवीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार से ईवीएम की चेकिंग और वोटिंग रिहर्सल भी शुरू होने वाला है। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में शुक्रवार को मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फर्स्ट लेवल चेकिंग टीम मेम्बर्स से एसआईआर के साथ-साथ ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा की। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग के पास मशीनों का पूरा स्टॉक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नियमों में क्या बदलाव
चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह पहली बार होगा जब ईवीएम में विधानसभावार सभी उम्मीदवारों की फोटो भी लगाई जाएगी। आयोग के अफसरों के मुताबिक तस्वीर ईवीएम बटन के ठीक सामने रहेगी। यह ट्रेनिंग के दौरान भी दिखाई जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 2026 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 15000 पोलिंग बूथ और होंगे। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 80,681 बूथ थे। वहीं, इस साल अनुमान है कि बूथों की संख्या बढ़कर 95,000 के करीब पहुंच जाएगी।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर तनातनी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को तुरंत रोकने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। ममता ने एसआईआर को अव्यवस्थित, बिना योजना और अधिकारियों व नागरिकों पर थोपी गई भी बताया। उन्होंने इस काम को खतरनाक और दबावपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह यह प्रक्रिया अधिकारियों और लोगों पर लागू की जा रही है, वह चिंताजनक है और इसके परिणाम प्रणाली, अधिकारियों व नागरिकों पर गंभीर हो सकते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
West Bengal West Bengal News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।