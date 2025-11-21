बंगाल में SIR के बीच चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, 2026 विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन
बंगाल में जारी एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर ईवीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार से ईवीएम की चेकिंग और वोटिंग रिहर्सल भी शुरू होने वाला है। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में शुक्रवार को मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फर्स्ट लेवल चेकिंग टीम मेम्बर्स से एसआईआर के साथ-साथ ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा की। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग के पास मशीनों का पूरा स्टॉक है।
नियमों में क्या बदलाव
चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह पहली बार होगा जब ईवीएम में विधानसभावार सभी उम्मीदवारों की फोटो भी लगाई जाएगी। आयोग के अफसरों के मुताबिक तस्वीर ईवीएम बटन के ठीक सामने रहेगी। यह ट्रेनिंग के दौरान भी दिखाई जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 2026 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 15000 पोलिंग बूथ और होंगे। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 80,681 बूथ थे। वहीं, इस साल अनुमान है कि बूथों की संख्या बढ़कर 95,000 के करीब पहुंच जाएगी।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर तनातनी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को तुरंत रोकने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। ममता ने एसआईआर को अव्यवस्थित, बिना योजना और अधिकारियों व नागरिकों पर थोपी गई भी बताया। उन्होंने इस काम को खतरनाक और दबावपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह यह प्रक्रिया अधिकारियों और लोगों पर लागू की जा रही है, वह चिंताजनक है और इसके परिणाम प्रणाली, अधिकारियों व नागरिकों पर गंभीर हो सकते हैं।
