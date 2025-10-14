Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Durgapur rape case Sister helps nab main accused police to reconstruct crime

दुर्गापुर रेप केस: बहन की मदद से पकड़ाया मुख्य आरोपी, जानें भाई को कैसे करवाया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि सफीक की बहन रोजीना ने सोमवार को अंडाल पुल के नीचे भाई को तलाशने में उनकी मदद की। गिरफ्तारी के बाद रोजीना ने कहा कि मैं चाहती हूं कि सफीक कानून के कटघरे में खड़ा हो। हमारे परिवार को उसके कारण बदनामी का सामना न करना पड़े।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, दुर्गापुरTue, 14 Oct 2025 04:55 PM
share Share
Follow Us on
दुर्गापुर रेप केस: बहन की मदद से पकड़ाया मुख्य आरोपी, जानें भाई को कैसे करवाया गिरफ्तार

दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के पश्चिम बंगाल में सियासत चरम पर है। इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी सफीक एसके को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि आरोपी की बड़ी बहन रोजीना एसके ने ही पुलिस को फरार भाई का सुराग दिया और सोमवार भोर में उसे पकड़वाने में मदद की।

गिरफ्तारी के बाद क्या बोली रोजीना

जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम के साथ वह दुर्गापुर के अंडाल पुल के नीचे उस स्थान पर पहुंचीं, जहां भाई उससे मिलने आया था, और वहां उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि सफीक की बहन रोजीना ने सोमवार को अंडाल पुल के नीचे भाई को तलाशने में उनकी मदद की। गिरफ्तारी के बाद रोजीना ने कहा कि मैं चाहती हूं कि सफीक कानून के कटघरे में खड़ा हो। हमारे परिवार को उसके कारण बदनामी का सामना न करना पड़े। रोजीना ने आगे कहा कि सफीक सरेंडर करते वक्त डर से कांप रहा था। वहीं पुलिस ने एक अन्य आरोपी एसके नसीरुद्दीन, जिसकी बाइक कथित रूप से घटना स्थल से भागने के लिए इस्तेमाल हुई थी, को भी पकड़ लिया गया है।

अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार

इन गिरफ्तारियों के साथ ही मामले के सभी पांच आरोपी अब पुलिस कस्टडी में हैं। बाकी तीन, रियाजुद्दीन (कॉलेज का पूर्व सिक्योरिटी गार्ड), अपू बरुई और फिरदौस एसके को 12 अक्टूबर को पकड़ा गया था, और उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत भेज दिया गया। सोमवार को गिरफ्तार दोनों आरोपियों को नौ दिनों की रिमांड पर लिया गया है।

क्राइम सीन रिक्रिएशन

पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर गैंगरेप केस में जांच को मजबूत करने के लिए मंगलवार को पांचों गिरफ्तार आरोपियों और पीड़िता के एक दोस्त को क्राइम सीन पर ले जाकर घटना का रिक्रिएशन करवाया। आरोपियों को परानागंज काली बाड़ी श्मशान घाट से सटे जंगल इलाके में ले जाया गया, जहां शुक्रवार रात अपराध हुआ था। वहां से उन्होंने अपनी-अपनी भूमिकाओं का नाट्य रूपांतरण किया।

जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी और पीड़िता का दोस्त शुक्रवार रात घटना के समय मौजूद थे। उन्हें सीन पर ले जाकर अपराध का रिक्रिएशन करवाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई है, जिसका मिलान उनके बयानों से किया जाएगा। हम पीड़िता के बयान से भी इसकी पुष्टि करेंगे। उन्होंने कहा कि रिक्रिएशन से पहले पीड़िता के दोस्त से करीब एक घंटे की पूछताछ की गई।

फोरेंसिक जांच को भेजे गए कपड़े

इसके अलावा, दो आरोपियों को मंगलवार सुबह उनके घरों पर ले जाकर छिपे सबूत तलाशे गए। तलाशी में पुलिस ने दोनों के आवासों से कुछ कपड़े बरामद किए, जो कथित तौर पर अपराध के दौरान पहने गए थे। अधिकारी ने बताया कि पहले ही तीन अन्य आरोपियों के कपड़े जब्त हो चुके हैं। ये सभी कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे।

अधिकारी ने आगे कहा कि पांचों आरोपियों की पृष्ठभूमि की जांच चल रही है, ताकि पता चले कि क्या वे पूर्व में किसी अपराध से जुड़े थे। उनके जब्त मोबाइल फोन भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस पीड़िता के सहपाठियों से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि ओडिशा के जलेश्वर निवासी द्वितीय वर्ष की छात्रा शुक्रवार रात दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज के बाहर अपने एक दोस्त के साथ डिनर करने गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया।

एजेंसी इनपुट के साथ

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
West Bengal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।