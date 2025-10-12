दुर्गापुर में MBBS छात्रा से गैंगरेप मामले में तीन गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कम से कम तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अभी दो आरोपियों की तलाश में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और वह एमबीबीएस द्वितीय वर्ष में थी। पुलिस ने बताया कि छात्रा शुक्रवार को रात में 8 से 9 बजे के बीच दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली थी। तभी कैंपस के गेट पर ही खड़े युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया और घसीटकर कैंपस के जंगल में ले गए। आरोपियों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया।

लड़की को जब घसीटा गया तो सबसे पहले उसका दोस्त ही भाग गया। पीड़िता को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता के माता-पिता का कहना है कि इस घटना में उसका दोस्त भी शामिल था। इन आरोपों के बाद दोस्त को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की हालत स्थिर है। छात्रा ने पुलिस को बताया था कि डिनर से लौटते वक्त तीन बदमाशों ने ऱास्ता रोका था। आरोपियों ने गैंगरेप के बात छात्रा को धमकी दी कि अगर किसी से घटना के बारे में बताया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का एक दल पीड़िता और उसके माता-पिता से मिलने के लिए दुर्गापुर के अस्पताल पहुंचा। एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा, “बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस ऐसे मामलों में कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रही है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आएं और इस तरह के अपराधों में वृद्धि को रोकने के लिए मिलकर काम करें।”