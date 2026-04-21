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क्या पीएम मोदी बनना चाहते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री? धुआंधार रैलियों पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज

Apr 21, 2026 06:42 am ISTAnkit Ojha वार्ता
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कूचबेहार की रैली में पीएम मोदी पर तीखा तंज  कसते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि क्या वह बंगाल के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाल लिया है और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

क्या पीएम मोदी बनना चाहते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री? धुआंधार रैलियों पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा तंज कसते हुए पूछा कि क्या वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद पाना चाहते हैं? खरगे ने कूचबिहार में एक चुनावी रैली में कहा, "प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के बजाय, वह मोदी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। वह यहाँ इतना समय क्यों बिता रहे हैं? क्या वह यहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं?"

महिला आरक्षण का नहीं परिसीमन विधेयक का विरोध

महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए श्री खरगे ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध नहीं किया था, बल्कि उन्हें 'परिसीमन विधेयक' पर आपत्ति थी। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद में घिर गई थी। खरगे ने आरोप लगाया कि परिसीमन का कदम पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसे पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु के चुनावों को ध्यान में रखकर लाया गया है। उन्होंने सवाल किया, "यह प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई और फिर 2023 में उठाई गई। आप इतने सालों तक चुप क्यों थे? चुनाव से ठीक पहले ही क्यों जागे?" उन्होंने भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि अगर मंशा साफ होती, तो 2023 में पारित महिला आरक्षण अब तक लागू हो गया होता।

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बिना जनगणना, परिसीमन गलत

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनावी फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण (परिसीमन) कर हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "बिना जनगणना कराए परिसीमन लाना गलत है। अगर आप जनगणना पूरी कर लेते, तो हम समर्थन करते।' उन्होंने मांग की कि चुनावों के बाद केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

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सत्ता के संघर्ष में उलझे बीजेपी और टीएमसी- खरगे

प्रधानमंत्री पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि वह देश को धार्मिक और सामाजिक आधार पर बांट रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के पास मजबूत जनादेश नहीं है और अगर 2024 में कांग्रेस को 25 सीटें और मिल जातीं, तो भाजपा 'शक्तिहीन' होती। खरगे ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर बंगाल की संस्कृति और विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की भी शॉर्ट में आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल दोनों सत्ता संघर्ष में उलझे हैं और देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं।

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आजादी के मुद्दे पर मोदी के दावों को चुनौती देते हुए खरगे ने पूछा, "1947 में आजादी कौन लाया? कांग्रेस की क्या भूमिका थी?" उन्होंने बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि 2014 के बाद से संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।कांग्रेस नेता ने मतदाताओं से भाजपा के खिलाफ एकजुट हो ने और जनता के साथ खड़े होने वाले उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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