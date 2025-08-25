पहले की किस फिर मुंह में डाली उंगली, बंगाल की मिठाई दुकान पर बच्ची के साथ घिनौनी हरकत

पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति सरेआम एक बच्ची को गलत तरीके से छूने और किस करने की कोशिश करता दिख रहा है। यह घटना तब हुई जब बच्ची एक मिठाई की दुकान पर गई थी।

इंटरनेट के इस दौर में हर जगह निगरानी है। घर हो या बाहर, सीसीटीवी की तीसरी आंख से कोई बच नहीं सकता। लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, जिसमें सोशल मीडिया की ताकत है। फिर भी, कुछ ऐसे दरिंदे खुले घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही गलत हरकतें करने से नहीं चूकते। कुछ तो इतने नीच हैं कि मासूम और छोटी-छोटी बच्चियों को भी गलत नजरों से देखते हैं और उनके साथ जघन्य अपराध करते हैं।

सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति सरेआम एक बच्ची को गलत तरीके से छूने और किस करने की कोशिश करता दिख रहा है। यह घटना तब हुई जब बच्ची एक मिठाई की दुकान पर गई थी। उसकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी।

बच्ची को तंग करता शख्स जानकारी के मुताबिक, यह घटना हुगली के उत्तरपाड़ा इलाके में एक मिठाई की दुकान पर हुई। उस समय बच्ची अपनी दादी के साथ थी। दोनों दुकान पर रुके थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बच्ची के पास आया और उसे परेशान करने लगा। वीडियो में एक मोटा व्यक्ति, जिसके बाल झड़ चुके हैं, बच्ची के पास आता और उससे बात करता दिखाई देता है।

मुंह पर किस करने की कोशिश वीडियो में साफ दिखता है कि वह व्यक्ति बच्ची के सिर पर हाथ फेरता है और फिर उसके गाल को छूता है, जबकि दादी को इसकी भनक तक नहीं पड़ती। इसके बाद वह बच्ची के गाल पर किस करने के लिए झुकता है। वीडियो में वह एक बार फिर उसके मुंह पर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची खुद को पीछे खींच लेती है। इस दौरान दुकान में अन्य लोग आते-जाते दिखते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं समझ आता कि कुछ गलत हो रहा है। दादी भी आसपास की इस हरकत को नहीं भांप पातीं।

वीडियो में दिखता है कि वह व्यक्ति बच्ची के कंधे पर हाथ रखता है और फिर अपनी उंगली उसके मुंह में डाल देता है, जबकि बच्ची अपनी दादी के ठीक बगल में खड़ी है। इसके बाद वह व्यक्ति बच्ची के कंधे पर हाथ रखे हुए दुकान से बाहर निकलता दिखता है, जबकि दादी उसके पास ही खड़ी हैं।