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Diamond harbor election result 2026 LIVE: BJP के दीपक लेंगे बदला या फिर बाजी मारेंगे TMC के पन्नालाल, फैसला आज

May 04, 2026 07:37 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित डायमंड हार्बर राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक है। हुगली नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र राज्य की राजनीति का एक पावर सेंटर बन चुका है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला टीएमसी के वर्तमान विधायक पन्नालाल हलदर और भाजपा के दीपक कुमार हलदर के बीच है।

BJP के दीपक लेंगे बदला या फिर बाजी मारेंगे TMC के पन्नालाल, फैसला आज

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित डायमंड हार्बर राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक है। हुगली नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र राज्य की राजनीति का एक पावर सेंटर बन चुका है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला टीएमसी के वर्तमान विधायक पन्नालाल हलदर और भाजपा के दीपक कुमार हलदर के बीच है। वैसे इस सीट पर नोटा सहित कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2021 के चुनावों में पन्नालाल हलदर ने दीपक कुमार हलदर को 16996 वोटों से हराया था। अब देखना यह है कि दीपक हलदर बीजेपी में रहते हुए यह सीट वापस हासिल करते हैं या पन्नालाल फिर से बाजी मारते हैं।

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लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा

इस सीट पर लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा है। माकपा (सीपीाई-एम) ने यहां कुल 9 बार जीत हासिल की है। लेकिन, 2011 में चली ममता बनर्जी की आंधी के बाद से यहां का राजनीतिक रंग पूरी तरह बदल गया। 2011 और 2016 में इस सीट से दीपक कुमार हलदर ने टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद दीपक ने भाजपा का दामन थाम लिया। 2021 के चुनाव में दीपक भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन टीएमसी के पन्नालाल हलदर के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

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