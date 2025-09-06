dead body of the child found the mob beat the couple to death and set the house on fire घर के पास मिली बच्चे की लाश तो भीड़ ने दंपती को पीट-पीटकर मार डाला, घर में लगा दी आग, West-bengal Hindi News - Hindustan
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पहले एक नाबालिग का शव पाया गया। इसके बाद एक दंपती पर हत्या का आरोप लगाकर भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।

Ankit Ojha पीटीआईSat, 6 Sep 2025 02:42 PM
पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के निश्चिंतापुर में शनिवार को एक बच्चे का शव पाया गया। इसके बाद हत्या के आरोपी एक दंपती की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बच्चा शुक्रवार दोपहर से ही लापता था। इसके बाद गांव के पास ही एक तालाब के पास उसका शव पाया गया। पुलिस के मुताबिक, बच्चे का शव एक त्रिपाल में लिपटा हुआ था। बच्चे के परिवार ने दंपती पर हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद भीड़ ने आरोपी दंपती के घर पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ के बाद लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। बुरी तरह से घायल होने की वजह से दोनों की जान चली गई।

जानकारी के मुताबिक दोनों को अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि नाबालिग दोपहर के तीन बजे अपने घर से खेलने निकला था। जब वह देर तक घऱ नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने तलाश करना शुरू किया। उन्होंने थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई। रात भर लड़के की तलाश चलती रही।

जैसे ही लड़के की लाश तालाब के पास से मिली, लोगों ने तालाब के पास ही रहने वाले दंपती के घर पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया, भीड़ उत्पल और सोमा विश्वास के घर में घुस गई। पहले तोड़फोड़ की गई। इसके बाद घर के बगल में ही जूट के गोदाम में आग लगा दी। घर तक आग फैल गई। इसके बाद लोग दोनों को खींचकर बाहर लाए और पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस को सूचना मिलने पर दंपती को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन दोनों की पहले ही मौत हो चुकी थी।

जानकारी के मुताबिक मृतक लड़के के परिवार और उत्पल विश्वास के परिवार में तनातनी चल रही थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस की कई टीमों को मौके पर तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

West Bengal

