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बंगाल में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल, पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़

Mar 30, 2026 07:45 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किल बढ़ गई हैं। राज्य की सलबोनी विधानसभा सीट से घोषित प्रत्याशी अरूप मुखर्जी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध के तौर पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की।

बंगाल में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल, पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए है। लगभग सभी सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। लेकिन पश्चिमी मेदनीपुर की सालबोनी विधानसभा सीट को लेकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पर केंद्रीय नेतृत्व ने अरूप मुखर्जी का नाम आगे बढ़ाया गया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में विधायक उम्मीदवार को लेकर असंतोष बना हुआ है। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जमकर नारेबाजी और तोड़फोड़ की। अपनी आवाज को ऊपर पहुंचाने के लिए उन्हें फर्नीचर को भी आग लगा दी।

बता दें, पश्चिमी मेदनीपुर में स्थित यह सीट झाड़ग्राम लोकसभा के अंदर आती है। इस विधानसभा में करीब 2-2.5 लाख वोटर हैं। 2021 के चुनाव की बात करें, तो यहां पर टीएमसी के श्रीकांत महाता करीब 32 हजार वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। दूसरे नंबर पर भाजपा के राजीव कुंडू थे, जबकि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। इस सीट पर पिछले तीन विधानसभा चुनावों से लगातार टीएमसी विजयी रही है। इससे पहले यह सीट लेफ्ट का गढ़ मानी जाती थी।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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