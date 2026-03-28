2 बार दस्तावेज दिए, फिर भी वोटर लिस्ट से 'गायब' पूर्व जज शाहिदुल्लाह; बोले- समझ नहीं आ रहा...

चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 बार दस्तावेज जमा करने के बावजूद कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज साहिदुल्लाह मुंशी को वोटर लिस्ट (SIR) में 'नॉट फाउंड' करार दिया गया है। जानें पूरी खबर और कैसे उठे सिस्टम पर सवाल।

कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शाहिदुल्लाह मुंशी को पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची में 'नॉट फाउंड' करार दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने दो बार अपने दस्तावेज जमा किए थे और चुनाव आयोग की सत्यापन प्रक्रिया से भी गुजरे थे। पूर्व जज ने कहा कि उन्हें 'समझ नहीं आ रहा है' कि किससे संपर्क करें।

पहला ड्राफ्ट और दस्तावेजों का सत्यापन पूर्व जज मुंशी और उनके परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची के पहले ड्राफ्ट में भी शामिल नहीं था। मुंशी ने 'बार एंड बेंच' को बताया कि पहली SIR अधिसूचना जारी होने के बाद, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे। ड्राफ्ट में नाम न आने पर वे चिंतित हुए। इसके बाद उन्हें चुनाव आयोग के एंटाली स्थित कार्यालय में बुलाया गया, जहां अधिकारियों ने नए सिरे से उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया। मुंशी के अनुसार, वहां उन्होंने दोबारा सभी दस्तावेज दिए और अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब यह मामला सुलझ जाएगा।

पूरक सूची में विसंगतियां और कोई रसीद नहीं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के बाद से मतदाताओं की संख्या का लगभग 8.3 प्रतिशत यानी 63.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इससे मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से कुछ अधिक रह गई। इसके अतिरिक्त, 60.06 लाख से अधिक मतदाताओं को ''विचाराधीन'' श्रेणी में रखा गया है, और न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच के माध्यम से मतदाताओं के रूप में इन लोगों की पात्रता निर्धारित की जा रही है।

स्थिति को बेहद कष्टदायक बताते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा, 'अभी तक सिर्फ मेरा नाम हटाया गया है, जबकि मेरी पत्नी और बेटे के नाम अभी भी विचाराधीन हैं। यह बेहद अपमानजनक है और उत्पीड़न के समान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह फैसला कैसे लिया गया और किस आधार पर मेरा नाम हटाया गया।' मुंशी ने कहा कि वह मतदाता सूची में अपना नाम बहाल कराने के लिए जल्द ही अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर करेंगे। जब पूरक सूची प्रकाशित हुई, तो मुंशी के परिवार के सदस्यों की स्थिति अलग-अलग दिखाई गई।

पत्नी और बेटा: सूची में उन्हें 'निर्णयाधीन' दर्शाया गया।

पूर्व जज मुंशी: उन्हें 'नॉट फाउंड' मार्क कर दिया गया।

मुंशी ने इस बात पर चिंता जताई कि उन्हें नाम हटाए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। इसके अलावा, जमा किए गए दस्तावेजों की कोई पावती (रसीद) भी उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कहा- अगर कल को वे कहते हैं कि दस्तावेज सही नहीं थे, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे कोई रसीद नहीं दी गई थी।

आम नागरिक की तरह व्यवहार की चाह पूर्व जज ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जानबूझकर अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करने से परहेज किया। उन्होंने कहा- मैं कोई ऐसा दस्तावेज जमा नहीं करना चाहता था जिससे यह जाहिर हो कि मैं हाईकोर्ट का पूर्व जज हूं। मैं चाहता था कि मेरे साथ एक आम नागरिक की तरह व्यवहार किया जाए, इसीलिए मैंने अपना पासपोर्ट सहित सभी सही दस्तावेज जमा किए थे।

अपीलीय तंत्र पर उठाए सवाल मुंशी ने चुनाव आयोग द्वारा स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो 19 न्यायाधिकरण बनाए गए हैं, वे केवल कागजों पर हैं और उनके काम करने का कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के अलावा उनके पास अपील का कोई और स्पष्ट आधार नहीं है। अगर न्यायाधिकरण से राहत नहीं मिलती है, तो वे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।