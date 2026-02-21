बंगाल में CAA लागू करने के लिए मोदी सरकार ने बनाई समिति, चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक?
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में CAA लागू करने के लिए 'सशक्त समिति' का गठन किया है। यह समिति मतुआ समुदाय और अन्य शरणार्थियों के नागरिकता आवेदनों पर अंतिम फैसला लेगी। पूरी खबर पढ़ें।
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े कदम के तहत, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक 'सशक्त समिति' का गठन किया है। 2024 में अधिसूचित CAA नियमों के तहत इस समिति की स्थापना बेहद महत्वपूर्ण है। यह समिति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों द्वारा दायर नागरिकता आवेदनों की जांच करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि आवेदन हर तरह से पूर्ण हैं और आवेदक नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
समिति में कौन-कौन हैं?
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के आधिकारिक आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल के लिए इस सशक्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी-
अध्यक्ष: डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना कार्य निदेशालय, पश्चिम बंगाल।
प्रमुख सदस्य:
- सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) का एक अधिकारी (भारत सरकार के उप सचिव स्तर या उससे ऊपर)।
- क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRRO) द्वारा नामित एक अधिकारी (अवर सचिव स्तर या उससे ऊपर)।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), पश्चिम बंगाल के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी (अवर सचिव स्तर या उससे ऊपर)।
- पश्चिम बंगाल के पोस्ट मास्टर जनरल या उनके द्वारा नामित कोई डाक अधिकारी (उप सचिव स्तर या उससे ऊपर)।
विशेष आमंत्रित सदस्य: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कार्यालय का एक प्रतिनिधि। रेलवे के क्षेत्रीय मंडल रेल प्रबंधक (DRM) का एक प्रतिनिधि।
नागरिकता के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
नियम 11A के तहत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, वे नागरिकता के लिए पात्र हैं। इन आवेदकों को अपना आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होगा।
राजनीतिक महत्व और 'मतुआ' समुदाय
यह कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम है।
मतुआ समुदाय का इंतजार: बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए लाखों मतुआ और बंगाली हिंदू बंगाल में एक बड़ा वोट बैंक हैं और लंबे समय से भारतीय नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
टीएमसी का विरोध: सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) मतुआ समुदाय से कह रही है कि CAA से उनके मतदान का अधिकार छिन सकता है। TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने समुदाय से CAA शिविरों से दूर रहने की अपील की है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगी।
गृह मंत्रालय द्वारा लंबित CAA आवेदनों को पास करने के लिए इस सशक्त समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर CAA से जुड़े इसी भ्रम और गतिरोध को दूर करना है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
