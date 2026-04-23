ममता के गढ़ को तोड़ना आज भी ‘टेढ़ी खीर’, जानें बंगाल में कहां खड़ी है भाजपा

कागजों पर देखने पर यह सत्ता परिवर्तन के लिए एक आदर्श स्थिति लगती है। भाजपा की अखिल भारतीय शक्ति और राज्य में उसके बढ़ते जनाधार को देखते हुए कई विश्लेषकों को लगता है कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी भी एक सीधी पटकथा पर नहीं चलती। यह झूलती है, चौंकाती है और अक्सर अपने नियम खुद लिखती है। पिछले एक दशक में बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखे गए हैं, लेकिन इस उथल-पुथल के बीच एक चीज जो अडिग रही है वह है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बंगाल में वर्चस्व। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हाशिए से उठकर मुख्य विपक्षी दल बनने तक का सफर तय किया है, लेकिन ममता के किले में सेंध लगाना अब भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

कागजों पर देखने पर यह सत्ता परिवर्तन के लिए एक आदर्श स्थिति लगती है। भाजपा की अखिल भारतीय शक्ति और राज्य में उसके बढ़ते जनाधार को देखते हुए कई विश्लेषकों को लगता है कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) आज भी काफी सहजता के साथ अपने दुर्ग को बचाए हुए है। सवाल उठता है कि भाजपा की इतनी तीव्र वृद्धि के बावजूद वह बंगाल के इस राजनीतिक तिलस्म को क्यों नहीं तोड़ पा रही है?

जमीनी स्तर पर ममता की गहरी पैठ पश्चिम बंगाल में भाजपा के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी का आम लोगों के साथ अटूट जुड़ाव है। ममता बनर्जी का राजनीतिक ब्रांड केवल भाषणों या चुनावी अभियानों तक सीमित नहीं है। उनकी ताकत दशकों की सड़क वाली राजनीति और एक ऐसी छवि पर टिकी है जो बेहद सुलभ और आम आदमी से जुड़ी हुई है।

'मां, माटी, मानुष' का भावनात्मक प्रभाव आज भी बंगाल में दिखता है। टीएमसी का यह नारा केवल चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो ग्रामीण बंगाल के लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ती है। बंगाल के बड़े हिस्से में आज भी मतदाता ममता बनर्जी को एक दूरस्थ राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखते हैं जो उनके दैनिक संघर्षों को समझती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के गहरे भावनात्मक जुड़ाव को किसी भी ऐसी पार्टी के लिए दोहराना बहुत कठिन है जिसे राज्य में बाहरी के रूप में देखा जाता हो।

भाजपा के पास कैसी चुनौती? भाजपा ने बंगाल में अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कराया है, लेकिन ममता बनर्जी के ग्रासरूट नेटवर्क के मुकाबले भाजपा का संगठन अभी भी संघर्ष कर रहा है। भाजपा ने दिल्ली से लेकर बंगाल तक पूरी ताकत झोंकी, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय संवेदनाओं को ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। जब तक कोई विपक्षी दल ममता बनर्जी के उस भरोसे को नहीं तोड़ पाता जो उन्होंने राज्य की ग्रामीण और गरीब आबादी के बीच बनाया है, तब तक बंगाल की सत्ता का समीकरण बदलना मुश्किल नजर आता है।