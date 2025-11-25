BJP बंगाल में मुझे छूएगी तो पूरे देश में हिला दूंगी; SIR विरोध मार्च में ममता, EC पर भी बरसीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बोंगांव के चंदपारा से उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर (मटुआ समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र) तक विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) के खिलाफ एक जोरदार विरोध मार्च का नेतृत्व किया। करीब 3 किलोमीटर लंबा यह पैदल मार्च बोंगांव के त्रिकोण पार्क (ट्राइकोन पार्क) से शुरू हुआ, जहां इससे पहले एक बड़ी जनसभा भी हुई। जनसभा में ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को 'अराजक' और 'धमकी भरा' करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो मैं पूरे देश में भाजपा की जड़ें हिला दूंगी।